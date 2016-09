Mida kanda ja mida mitte kanda esimesel kohtingul?

Sügise parim osa on kingad. No tõesti – keda enam erutavad mingid valmivad aiasaadused, veinid ja metsaannid, hoopis uus kingapaar paneb südame kiiremini põksuma!

Kuidas end kehtestada? Paljud naised tahavad olla ennekõike ilusad, armsad ja head ning jätavad selle tähtsa oskuse unarusse. Kuid see on töö, mida igaühel tuleb endal teha. Muidu rullib elu sinust üle ja võid selles vaid iseennast süüdistada.

Suurem osa kontsakingadest on ebamugavad. Isegi kõige paremad ja kvaliteetsemad kingad tekitavad pärast paaritunnist käimist ebameeldivat valu jalgades. Öeldakse, et ilu nõuab ohvreid, aga kas sa teadsid, et iga päev kõrgetel kontsadel käimine võib põhjustada su jalgadele tõsiseid probleeme?

Kaheksa kõrgete kontsade terviseriski

Stereotüüpselt on kõik naised suured kingaarmastajad, eks ole? Tõsi ta on, et paljude jaoks on korralik kontsaking lahutamatu igapäevane kaaslane, teiste jaoks on tegemist vaid moestatement’iga. Mis iganes on sinu põhjused stilettode kandmiseks, tasub aga olla teadlik – kõrge konts toob endaga kaasa terviseriski!