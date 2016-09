TÕELINE SÕDA! FBI uurib Brad Pitti kohta esitatud kahtlustusi lapse väärkohtlemises

Seni on saladuseks jäänud, miks täpselt Angelina lahutuspaberid sisse andis. Väidetavalt toimus Angelina ja Bradi vahel paar päeva enne seda suur tüli, mille keskmes olnud ka poeg Maddox. Bradi lähedalseisev isik kinnitab, et kõik füüsilise ja verbaalse vägivalla süüdistused on fabritseeritud. Kas süüdistustel on tõepõhi all, on veel ebaselge, kindel on, et asja uurib FBI.