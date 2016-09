Kuidas olla kindel, et trenn mõjub?

Siin on seitse viisi, kuidas saada teada, kas su trenn on efektiivne või mitte, vahendab Bustle.

1. Sa teed edusamme. Kui sa jõuad tõsta rohkem, kui kaks nädalat tagasi või teed rohkem kätekõverdusi, kui kuu aega tagasi, siis need on mõõdetavad edusammud. Pane oma saavutused kirja, et sul oleks lihtsam oma edasiminekul silma peal hoida ja läbi selle saad ennast edaspidi motiveerida.

2. Sul on rohkem energiat. Rohkem energiat tähendav seda, et su treeningud on efektiivsed ja sa arened. Rusikareegel on see, et sa peaksid ennast pärast treeningut tundma paremini ja energilisemana. Sa peaksid tundma ennast võidukana mitte lööduna.

3. Riided istuvad paremini selga. Kui sa treenid selleks, et saada vormi, siis see on sinu enda valik. Proovi mitte keskenduda kaalunumbrile, sest sa ilmselt kaotad rasva, aga suurendad lihasmassi, mistõttu su kaal ei pruugi üldse muutuda. Riided on üldjuhul hea indikaator, mis näitab, kas on toimunud kehalisi muutusi.

4. Sa saavutad seatud eesmärke. Enne, kui sa alustad treenimisega, oleks mõistlik teha nimekiri eesmärkidest, mida regulaarselt silmas pidada. Tervislikud inimesed on üldjuhul õnnelikumad ja produktiivsemad ning lihtsalt tegusamad. Hoia oma eesmärkidel silma peal ja mingil hetkel saad aru, et need on vahetus seoses sinu üldise heaoluga.

5. Sa ootad, et saaks trenni minna. Sa oled motiveeritud ja ootad põnevusega, et saaks trenni minna. Otsi endale mingi treening, mis sulle meeldib ja mida sa naudid, aga ära unusta ennast aeg-ajalt proovile panna.

6. Su lihased võivad natukene valutada, aga sa ei tohiks üle keha haige olla. Sul ei tohiks olla sellist tunnet, et trenn väsitab sind täiesti ära ja sa kannatad mitu päeva lihasvalude käes. Vastupidi sa peaksid tundma ennast vormis ja energilisena.

7. Sinu isu kasvab. Suurenenud isu tähendab, et su keha vajab rohkem kaloreid, et toetada sinu treeninguid. Söö tervislikult ja vaata, et su menüü toetaks sinu treeninguid.