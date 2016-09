Ameerika kool asendas õpilaste karistamise meditatsiooniga

Üks algkool Ameerikas on otsustanud, et pärast tunde jätmise asemel peaks lastele õpetama joogat ja meditatsiooni, vahendab Bustle. Lastele see tundub meeldivat ja muutus on olnud nii edukas, et viimasel aastal on õpilaste peale tunde jäämise protsent langenud nulli.

Lapsed harjutavad hingamist ning seda, kuidas hajutada stressi ja viha läbi meditatsiooni ja kohalolutaju. «Keegi ei arvanud, et lapsed võiksid vaikuses mediteerida, aga nad teevad seda,» ütles kooli esindaja.

Kõik programmi osapooled kinnitavad, et tulemused on väga positiivsed. «Mõnikord, kui ma olen vihastan, siis ma proovin sügavalt sisse ja välja hingata,» räägib üks viienda klassi õpilane. «Täna hommikul sain ma oma isa peale pahaseks, aga mulle meenus hingamine ja ma ei hakanud karjuma,» jutustas teine õpilane.

Me leiame ennast tihti olukorras, kus töö juures on stress või tahaks kodus vihast karjuda, siis need programmi läbinud lapsed õpetavad isegi oma vanematele, kuidas õigesti hingata ja seeläbi rahuneda.