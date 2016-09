Südantlõhestav lugu: isa avastab, et autistist pojal ei ole koolis ühtegi sõpra

Bob Cornelius on väikese 11-aastase poisi isa, kes luges poja poolt koolis täidetud küsimustikku. Christopher oli kirjutanud, et ta lemmiktoit on pitsa ja lemmiksari «Elmo», aga sinna lahtrisse, kuhu pidi kirjutama oma sõprade nimed, oli poiss pannud lihtsalt «mitte keegi».

Bob teadis, et ta poeg tunneb ennast üksikuna ja see ei kao lihtsal ära, ta pidi tegutsema. Ta otsustas kirjutada Facebooki. «Mitte kunagi ei ole need sõnad lõiganud nii sügavale mu hinge ja need ei olnud isegi minule suunatud,» kirjutab Bob.

Ta lisab, et ainukese võimaliku lahendusena näeb ta praegu seda, et lapsevanemad räägiksid kodus oma lastega. Ta palub lastele selgitada, et erivajadustega inimesed mõistavad palju rohkem, kui arvatakse. «Nad saavad aru, kui nad jäetakse välja. Nad märkavad, kui neid narritakse. Kõige rohkem saavad nad aru sellest, kui neid koheldakse teistmoodi. Uskuge mind, see teeb neile haiget. Isegi, kui me ei pane seda tähele,» proovib Bob vanematele selgitada.

Christopheri isa emotsionaalset postitust on jagatud juba üle 30 000 korra, vahendab Cosmopolitan. Sellest ajast saati on nende perele saadetud hulgaliselt toetussõnu ja –kaarte, et näidata Christopherile, et tal ei ole lihtsalt paar sõpra, vaid lausa tuhandeid.