Petmise telgitagused: kuidas valitakse endale kõrvalsuhtepartner?

Kohtingusait Victoria Milan küsis oma kasutajatelt, millised on kõrvalsuhete juures nende jaoks olulised parameetrid. Tuleb välja, et petmise juures eelistavad nii mehed kui naised üht kindlat asja – et tegemist oleks nende jaoks võõra inimesega. Nii vastasid üle kahe kolmandiku küsitletutest. Põhjendusena tuuakse välja tõsiasja, et nii ei tunne petjad liiga suuri süümepiinu, kui nad pole oma armukesega üleliia sõbralikes suhetes. Veerand vastanutest tõid ka välja, et nii on vahelejäämise tõenäosus palju väiksem, kui tegemist pole kolleegi, naabri või sõbraga.

Viiendik inimestest tõdes, et võõra juuresolekul on neil lihtsam lõõgastuda ning 18 protsenti selgitas, et seks võõraga lihtsalt ongi põnevam.

Kui petjad hüppavad voodisse kellegagi, keda nad hästi tunnevad, usuvad 42 protsenti, et see suurendab nende vahelejäämise tõenäosust tunduvalt. Mõned kõrvasuhete otsijatest tahavad lihtsalt lõbusat ja vahvat vahepala ning seks tuttava inimesega lisab afäärile liigset tõsidust – asi, mida nad püüavad vältida. Samuti on alati õhus oht tunnete tekkimiseks ja nii võib lõppeda asi haiget saamisega.