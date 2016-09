Meestele: kuus sotsiaalmeedia trikki, mis tõstavad šansse südamedaami leidmiseks

1. Tunne kahte peamist profiili eesmärki!

«Esimesed kaks asja, mida naised profiile vaadates mõtlevad, on: kas ma usaldan neid? Ja kas ma tahan nendega koos aega veeta?» ütleb kohtingute ekspert James Preece. Naised otsivad märke sellest, et oled ambitsioonikas ja suhteks valmis. Kui su profiilil on näha sind joomas alkoholi, sealt leiab lapsikuid kommentaare ja teiste naiste piltite laikimist või nende alla kirjutamist, siis naised tunneksid end sinu kõrval tähtsusetult ning hoiavad pigem eemale.

2. Pane ekside pildid nähtavaks ainult sõpradele.

Et jätta paremat esmamuljet, on targem panna pildid, mis võivad sind häbistada, nähtavaks ainult sõpradele. Mõned pildid tuleks see-eest avalikuks jätta, need annavad aimu, et oled tõeline saak – eriti kui sinu pildi all on suur hulk meeldimisi. Fotod, millel oled koos eksiga, pane aga pigem vaju, see ei meelita kedagi ligi.

3. Ütle naljaga, mida mõtled.

Kellelegi ei meeldi vingujad, kuid kui seda suudetakse teha naljakas võtmes, siis pole see üldse hull. Kui su olukord on nigel, kuid sotsiaalmeedias nähakse seda vingumisena, leia juurde mõni naljakas pilt su olukorda kirjeldama.

4. Hoia oma profiilipilti ametlikuna.

Kui sa kasutad profiilipildina pilti, kus oled kurja näoga, siis ei meelita sa mitte kedagi ligi. Selfi peaks olema tehtud sinust normaalses olekus, mitte üle igasuguse võlli. Samasugust ametlikkust võiks rakendada ka kirjastiilile. Valesti kirjutamine jätab sinust lohaka mulje.

5. Ära ole liiga eneka-keskne.

Selle asemel, et suunata kaamera esimese asjana enda näo poole, võiks lisada pildile veidi müstilisust. Midagi sellist, millest ühe hetkega aru ei saa. Midagi, mis köidab inimest, kes juhtub su pilte vaatama.

6. Väldi laigipuhanguid.

Iga naise pilti laikides sa endast head muljet ei jäta. Sellest saab küll välja lugeda, et naine sulle tõesti meeldib, kuid samas on see natuke hirmutav käitumine. Parem on hoiduda sellest vähemalt seni, kuniks esimene kohtumine on möödas.