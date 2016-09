Viis vastuvõetamatut käitumismaneeri, mis ajavad suhte kraavi

AskMen loetleb viis käitumismaneeri, millega tuleks kiiremas korras hüvasti jätta.

1. Sa kasutad ultimaatumeid, et saavutada kontrolli.

Ultimaatumid stiilis «kui sa niimoodi jätkad, siis ma jätan su» ja «sinu probleemid survestavad mind liiga palju» on tegelikult vaid ähvardused, mis on terves suhtes laastavad. Kui niimoodi jätkata, siis varsti oled üksik. Seetõttu kontrolli end kui jutt liigub jälle selles suunas.

2. Sa karistad teist, sest ta valmistas sulle pettumuse.

Selle asemel, et täita sinule mitte kuuluvat isarolli võiksid mõista, et oleme kõik võrdsel positsioonil. Karistamise asemel võiksid võtta kätte ja rääkida, et leida lahendus tema tegemiste nurjumisele. Andestus on maagiline asi, seda ei maksa unustada.

3. Sa laimad neid omadusi, mis sind tema poole tõmbasid.

Mesinädalate faasis on kõik, mida su kallim teeb, imetlusväärne, isegi lihtsad asjad. See periood aga möödub kiiresti ning need pisiasjad võivad hakata närvidele käima. Selle asemel, et minna närvi, peaks õppima asju objektiivselt jälgima. Ära anna järele kiusatusele teist muutma hakata.

4. Sa sunnid teist töötama suhte kallal, kuigi oled mõttes juba alla andnud.

Kui sa tead, et suhe enam ei tööta ning sa ise ka enam pingutada ei jaksa, siis lõpeta see. Pole mõtet hoida enda kõrval inimest, kellega sa ei sobi ning ei hakka kunagi sobima. Ära pikenda teise inimese vaeva ja lase tal minna.

5. Sa hindad teda standardite põhjal, millel sa ennast ei hindaks.

Kui sa tahad suhelda, siis ära mängi selliseid mänge, kus sa ise neli päeva lihtsale tekstsõnumile ei vasta. Kui sa tahad, et sul oleks õlg, millel nutta, siis pead ka ise olema nutuõlg. Suhe on ikkagi partnerlus. Selleks, et saada, pead sa ka andma.