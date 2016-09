Professor selgitab: kas liigne valk on kahjulik?

Sissejuhatuseks soovitan sul vaadata intervjuud, mis on tehtud Tartu Ülikooli professori Vahur Ööpikuga. Tegemist siis mehega, kelle arvamust ma kindlasti usaldan ja austan. Muuseas on tegu ka minu ülikooliaegse õppejõuga.

Intervjuud näed siit.

Sellest intervjuust tuleb kenasti välja, et valgurikkad toidud, isegi kui neid tarbida liiast (liiast on muidugi ka väga suhteline mõiste), ei ole sulle kahjulikud. Sinu keha tuleb liigse valguga kenasti ise toime.

Miks vajame valku?

Valgurikkaid toiduaineid vajad selleks, et sinu keha koormustest taastuks ja läbi selle areneks ning muutuks tugevamaks. Valgud on keha peamine ehitusmaterjal. Kui teed trenni, ent valku ei tarbi, jääb kehal vajaka taastumisprotsessideks vajalikust lähtematerjalist. Treeningud muutuvad üha raskemaks ning enesetunne halvemaks. Sa lihtsalt ei jõua enam.

Ja see on olukord, mida tasub igal võimalusel vältida. Treeningu mõte on ju pidev areng.

Võrdleksin seda olukorda maja ehitusega. Ilma valkudeta valmistad ehitusel justkui päev otsa segu, ent kive, millest müüre laduda, kohale ei tooda. Tööd nagu teeksid, ent maja ei kerki.

Kui palju?

Sageli soovitatakse hoida valgu tarbimist 10-15 protsendi juures päevasest toiduenergiast. Soovitame seda numbrit siiski tugevalt tõsta ning jälgida, et päeva jooksul saadaks kuskil 25-30 protsenti toiduenergiast valkudest. See teeb “laias laastus” 1,6-1,8 grammi valku kehakilogrammi kohta. Number, mida ka professor Ööpik soovitab treenivale inimesele. Treeningud on ju ka osa meie igapäevasest Fitlap.ee päevagraafikust.

Isegi neile, kes langetavad kehakaalu ilma treeninguteta, soovitame sarnast valgukogust. Lisaks taastumisele aitavad valgud hoida isud eemal ning meele erksa.

Liigne valk on raha raiskamine

Nagu iga asjaga, nii ka valkudega: ei aita sind kiiremini edasi ka nende liigne tarbimine. Nii et pelgalt kanafileest toituma hakata ei ole mõtet. See ei aita sinu arengule kuidagi rohkem kaasa. Arvan, et see 25-30 protsenti on sinu keha arengut ja enesetunnet silmas pidades optimaalne. Kõik, mis üle selle, hakkab juba mõttetult sinu raha kulutama. Valgurohked toiduained on ju kallid.

Üks Eesti fitnessiguru Indrek Otsus on öelnud ikoonilise lause - liigne valgu tarvitamine on kui antiikmööbliga ahju kütmine. Sellel pole lihtsalt mõtet.