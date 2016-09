Nõuanded tundliku või probleemse naha hooldamiseks

Inga Udre / Benu Apteek

Tunne oma nahatüüpi

Esmalt on oluline teada oma nahatüüpi, millest lähtuvalt saab hakata otsima lahendusi ja õigeid tooteid. Kui nahatüüpi ei tea, siis oskavad pädevat nõu anda apteekrid. Ebasobivate toodete kasutamine ja vale hooldus annavad nahale just vastupidise efekti – kurnavad ja kahjustavad nahka. Näiteks akneravimid kuivatavad sageli nahka rasususest, kuid kõrvaltoimena ka niiskusest.

Enneta võimalikke probleeme

Väljas viibides tuleb kasutada sobilikku kreemi, mis kaitseb jahedal ajal külma ja tuule eest ning suvel liigse päikese eest. See ei ole soovitus ainult naistele, vaid tervele perele, kuna nahk vajab hooldust olenemata vanusest ja soost. Tundliku ja kuiva naha korral tuleb kasutada õrna, seebivaba pesuvahendit ja eelistada sünteetilisest materjalist riietele puuvillaseid. Vältida tasub allergeene, näiteks tolmu, loomakarvu, tubakat ja teisi võimalikke ärritajaid. Samuti tuleks ainult selliseid nahahooldustooteid, mis ei sisalda kipitama ajavaid, põletavaid või näo punetust põhjustavaid koostisaineid, näiteks alkohol, nõiapuu, mentool, piparmünt, eukalüptiõli ja nelgiõli.

Probleemide korral küsi professionaalset nõu

Naha tundlikkus võib välja lüüa mitmeti: punetus, vistrikud, kuivus ja kuivad/karedad laigud, rasvasus ja rasu, paistetus, sügelus ja kipitustunne või mõni muu allergiline reaktsioon. Põhjuseks on sageli kas valesti valitud ilutoode või toitumine. Toitumist saame me igaüks reguleerida – võtmesõnaks on tervislikkus ja rohke vedeliku tarbimine. Võimalikke probleeme tekitavate toodete kasutamine tuleks koheselt lõpetada ning pöörduda nõu küsimiseks apteeki või arsti juurde. Kui ei soovi minna ja nahaarst tundub kangete rohtudega hirmutav, siis ära otsi abi internetist, vaid mine ja küsis seda otse apteegist. Oleme näiteks koostöös nahaarstidega koolitanud BENU apteekrid nõu andma kõikide nahaprobleemide puhul olgu selleks atoopiline dermatiit, akne või rosaatsea.

Ära vali nahahooldustooteid trendikuse järgi

Me kõik oleme näinud parfüümifirmade nn kõigile sobivaid kehakreeme ja supermarketites allahindlustega müüdavaid tooteid. Need sobivad mingile osale inimestest, kuid kui nahaga on probleeme, siis peab kindlasti jälgima, mida need tooted sisaldavad. Parabeenid ning üleliigsed kunstlikud lõhnaained peavad olema allergilise naha puhul kindlasti välistatud. Hoolas peab olema ka tervisetoodete ja looduskosmeetika puhul – näiteks mesilasvaha, saialill võib samuti tekitab paljudel allergilist reaktsiooni. Alati saab sobivad tooted leida apteegist, kus on olemas eraldi sarjad tundliku või probleemse naha hooldamiseks.