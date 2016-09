Kümme asja, mis naisega juhtuvad, kui ta armub

Maili Hütt: kas tõeline armastus tuleb ellu tõesti vaid korra?

Paljudele meist on tõelise armastuse leidmine raskendatud, sest oleme keskendunud mõttele või ideele, et tõeline armastus ilmub meie ellu VAID korra. Aga keda või millist tunnet me täpselt otsime? Seda võiksime enda käest küsida. Kas me otsime teises seda, mida me enda sisimas pole veel leidnud või soovime, et teine annaks meile seda, mida me arvame, et me iseendale pakkuda ei suuda?