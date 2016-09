Viis ligitõmbavate inimeste omadust, mil pole midagi tegemist välimusega

Positiivsed inimesed kiirgavad head energiat ning tõmbavad seda ka ligi. Siin on viis omadust, mida võib märgata nende karismaatiliste inimeste juures, kellesarnased me kõik tahaksime olla.

1. Huumorimeel. Me kõik armastame naerda, seega on huumorimeel ääretult oluline nende inimeste juures, kellega me lähedastes suhetes olla tahame. Kui inimene oskab enda üle nalja visata või pingelises situatsioonis asja huumoriga lahendada, on see omadus, mida hinnatakse.

2. Kirg elu vastu. Me kõik otsime oma elust kirge, nii et kohtudes kellegagi, kes on selle leidnud, on see väga atraktiivne, kirjutab Higher Perspective. Kirg annab elule mõtte, kui me oleme oma kire leidnud, on kõike muud palju lihtsam lahendada.

3. Oskus teha häid otsuseid. Elu on kõike muud kui kindel. Kui inimene oskab vastu võtta kindlameelselt häid otsuseid, näitab see, et neil on siht silme ees ning nad ei karda ka teha vigu. Otsusekindlus võib olla ääretult ligitõmbav.

4. Kuidas nad kohtlevad end ja teisi. Paljud usuvad, et hea inimese tunnuseks on see, et ta suhtub ka teistesse hästi ja heldelt. Kui inimene suudab ka võõraste suhtes olla lahke, tõstab see tema väärtust ka teiste silmis ning paljastab maailmale, et tegu on hea inimesega.

5. Avatud meel. Kui te olete kunagi rääkinud inimesega, kellel on suletud meel ning kes uute ideede ees sulgeb silmad ja kõrvad, teate, kui frustreeriv see olla võib. Avatud meelega inimene näeb suuremat pilti, nendega on rõõm suhelda ning just see on põhjus, miks nad on nii ligitõmbavad.