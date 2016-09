Neli märki, et see kena kutt ei ole tegelikult nii tore, kui sa arvad

Kõik tundub suurepärane ja järsku näitab ta oma tõelist palet. Kuidas see võimalik on? Ta tundus nii tore? Elite Daily pani kirja neli märki, mis näitavad, et see kena ja nunnu kutt, ei pruugi tegelikult nii tore olla.

1. Ta viriseb, kui sul on kiire.

Loomulikult on see tore, kui ta tahab sinuga kogu aeg aega veeta, aga normaalne kutt lubab sul ka oma asju teha. Kõige hullem on see, et ta tekitab sinus süümepiinu ja on natukene kalk, kui sa ütled, et tahad üks õhtu näiteks sõpradega välja minna. Iga mõistlik inimene saab sellest aru ja ütleb sulle lihtsalt, et ta igatseb sind, mitte ei tekita sellest suurt probleemi.

2. Ta räägib oma eksinaisest halvasti.

Ole väga ettevaatlik selliste kuttidega, kes räägivad oma endisest tüdrukust halvasti ja ei võta absoluutselt mitte mingit vastutust lahkumineku eest. See tähendab seda et, kui te ükskord peaksite lahku minema, siis tõenäoliselt süüdistab ta kõiges sind, kuigi igal lool on kaks poolt.

3. Ta ütleb sulle kogu aeg, kui tore ja kena ta on.

Teod räägivad alati kõvemini kui sõnad. Head mehed ei käi ringi ja ei seleta kõigile, kui toredad nad on, nad lihtsalt on toredad ja näitavad seda iga oma teoga välja. Head mehed on lihtsalt nemad ise ja nad ei pea sind selles veenma, kui toredad nad on.

4. Ta teeb väga palju tulevikuplaane.

See on muidugi väga tore, et ta üritab sind veenda teie ühises tulevikus, aga ole ettevaatlik, sest enamasti sellised suursugused plaanid ei pruugi täida minna. Tõeliselt toredad mehed ei räägi tavaliselt sellistest asjadest, vaid nad tahavad sind hoopis üllatada. Näiteks, kui mees lubab sind viia igale poole reisima ja maid avastama, siis päriselt kenad kutid tahaksid sind hoopis puhkusereisiga üllatada.

Päriselt toredaid mehi leidub maailmas küll ja nendest saavad kunagi toredad pereisad, aga ära lase ennast valelikel meestel võrku püüda.