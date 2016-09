Mehed räägivad: viis põhjust, miks nad naist pärast esimest vestlust kohtingule ei kutsunud

Kas inimesed petaksid pigem võõra või tuttavaga?

75 protsenti mehi ja naisi tunnistasid, et nad petaksid pigem inimesega, keda nad ei tunne või kes on neile võõras. Miks?

Iga päev on täis võimalusi. Igal hommikul on võimalik vaadata oma elule uue pilguga ja otsustada uue suuna kasuks. Võib-olla oled sinagi selleks, et oma elu paremaks muuta, lugenud läbi suurel hulgal eneseabiraamatuid, osalenud kursustel ja kuulanud sõprade kogemusi. Aga millegipärast läheb sageli ikkagi nii, et, kõik, mille oled parema elu nimel eesmärgiks seadnud, mida oled proovinud või praktiseerinud, vajub mõne aja pärast unustuse hõlma, kirjutab terapeut Kadi Kütt salasona.eu-s.

Sõbrad on need, kellega sa jagad oma muresid ja rõõme, kuid samas pead arvestama sellega, et nad tahavad sulle tingimata alati ka nõuandeid jagada. Eriti keeruliseks võib olukord muutuda siis, kui sõbrad on juba abielus, ent sina oled ikka veel vallaline.

20ndates käib peika leidmine kõvasti lihtsamalt kui siis, kui vanus algab numbriga kolm. Ühtäkki avastad, et kogu hea ja värske liha on turult krabatud ja sulle on jäänud vaid tühjad pihud või heal juhul pakk vanaks läinud koerakonte, kirjutab Sille Kuusik nutiajakirjas 30+.

Suhted on rasked ja nõuavad palju tööd ning pühendumist. See tähendab, et vahepeal peab olema väga kannatlik ja olema valmis paljudeks kompromissideks. Mida teha, kui su sõbrad ja tuttavad leiavad, et su kaaslane ei ole kõike seda väärt ja soovitavad sul hoopiski kellegi parema leida?

Pärast üht restoraniõhtut jalutasin mööda vanalinna kodu poole, kohtingukaaslane mind viisakalt koju saatmas. Pea veidi sumises ärajoodud kokteilidest, tänavavalgustus oli pimeduse laikude vahel kollakas ning sume, kõik need osakesed koos hilissuve lõhnadega täiega soosisid isiklikke ja sügavaid teemasid, arutasimegi neid järjest. Ja siis tuli küsimus: «Marin, mitu sekspartnerit sul on olnud?»