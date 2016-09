Video: milline on täiuslik mehekeha?

Lugemine on seksikas ja see võib edendada su armuelu

Tundub, et vallalisel naisel või mehel, kes armastab lugeda, on tõeline eelis, sest inimesed arvavad, et see on potentsiaalse kaaslase juures väga atraktiivne näitaja. Kaks kolmandikku inimestest, kes tahaksid deitida ja on ka kirglikud lugejad, tahaksid kohtuda inimesega, kellele samuti meeldib lugeda.