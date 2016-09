Nutikad küsimused, mis lõpetavad piinliku vaikuse

PureWow soovitab proovida neid nutikaid küsimusi, et saada üle ootamatult tekkinud piinlikust vaikusest.

«Kas sa nägid seda Youtube’i kassivideot?»

Ükskõik, kas te räägite mingist kindlast videost või mõtled sa midagi välja, siis see teema paratamatult tekitab uusi mõtteid ja paneb inimesed omavahel rääkima. Kindlasti tahaks su vestluspartner selle peale rääkida oma lemmikvideost või jookseb teie jutt loomulikku radapidi hoopis kasside või teiste lemmikloomadeni? Igatahes saab sellel teemal isegi tunde vestelda.

«Ma nägin sotsiaalmeediast, et sa käisid Balil, on see nii?»

Kui sa tahad vestlust võõra inimesega muuta vähem piinlikuks, siis üks hea teema on alati reisimine. Tõenäosus on, et ta tahab kunagi kuskile reisida, tal on juba plaanid tehtud, kuhu reisida või tahab ta rääkida oma kümne aasta tagusest pulmareisist.

«Ma kuulsin, et (kuulsuse nimi) on selle koha peal tätoveering, kas sa teeksid endale ka sellise?»

Isegi, kui ta ei tea seda kuulsust, siis on suur tõenäosus, et tal on tätoveeringute kohta oma arvamus. Võib olla tal isegi on juba mõni, millest ta tahaks rääkida või ta tahab endale kunagi teha. Elevust tekitab see teema niikuinii.

«Oled sa juba seda X-seriaali näinud?»

See võib olla ükskõik milline populaarne seriaal või film, mida kõik inimesed on näinud või on neil selle kohta mingi arvamus. Isegi, kui su vestluspartner leiab, et sinu lemmikseriaal on totaalne saast, siis kuula põhjendused ära ja lase endale soovitada midagi, mida tema vaatab.