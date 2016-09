Lahutuskriisis Iraak: süüdi on islam, vaesus ja Türgi seebiooperid

Selle aasta juunis ja juulis ületas lahutuste arv 4000, mis on peaaegu kaks korda sama palju, kui oli sama näitaja 2004. aastal. Valitsus on mures ning püüab olukorda ohjeldada, kirjutab The Economist. «Õigussüsteem näeb kõvasti vaeva, et lahutuste arvu vähendada, kuna see mõjub halvasti meie ühiskonnale,» selgitab kohtunik Saad al-Ibrahimi.

Mis on nii suure lahutuste arvu kaasa toonud? Mõned arvavad, et põhjus on karmimas islamirežiimis, mis on möödunud aastakümnel laialdasemalt levinud. Seks väljaspool abielu on suurem tabu kui see varem oli, seega abielluvad mõned inimesed lihtsalt selleks, et seksida. Islamiriigi tõusuga on lagunenud ka paljud sunniitide-šiiitide abielud.

Rolli mängib ka vaesus. «Paljud mehed tunnevad, et peavad lahutama, kuna ei ole finantsiliselt piisavalt heas olukorras, et oma naisi ja peret toetada,» põhjendab Bagdadi sotsioloog Bassam al Darraji. Iraagis elab rohkem kui 30 protsenti inimestest vaesuses, see protsent on viimase kolme aastaga tõusnud rohkem kui 19 punkti võrra.

Mõnede sotsioloogide arvates on üheks põhjuseks ka Türgi seebiooperid, mis on meeletult populaarsed. Seal seiklevad mehed kohtlevad oma naisi üliromantiliselt ning lahutavaid naisi ei kujutata ekraanil sugugi hukkaläinud naistena, vaid hoopis glamuursete ja iseseisvatena. «See võib anda nii mõnelegi Iraagi naisele ideid,» kirjutab The Economist. Statistika näikse seda toetavat: kaks kolmandikku lahutustest on just naiste algatatud.

Ajalooliselt ei ole lahutamiset sugugi nii dramaatiliselt suhtutud, kui seda neis piirkondades praegu tehakse. Saddam Husseini režiimi ajal olid Iraagi seadused ilmalikumad ning naistel oli kodustes asjades rohkem vabadust. Samas on riiki raputanud sõjad tekitanud statistikas palju vastuolusid ning täiesti üheseid järeldusi selle põhjal teha ei saa.