Miks on külm aastaaeg parim aeg ilulõikuse tegemiseks?

Kuna suvel on soovitav suuremat kirurgilist sekkumist nõudvaid operatsioone vältida, planeeri oma ilulõikus just külmemale perioodile. Jahe sügis ja talv on parim aeg näiteks rasvaimu, kõhuplastika, rindade korrigeerimise ning näonaha plastika operatsioonide jaoks.

Kuus põhjust, miks on just sügis ja talv parimad aastaajad suurte ilulõikuste tegemiseks:

Sügisesel ja talvisel perioodil on päikese intensiivsus oluliselt nõrgem kui suvel. Päikese vähesus vähendab ohtu, et UV-kiirgus sinu värsketele haavadele kahju teeb. Jahedamate ilmadega kannad rohkem riideid ning sallide ja kõrgete kaelustega on sul hea varjata operatsioonijärgset paistetust. Mitmete iluoperatsioonide järgselt tuleb sul kanda ka kompressioonsidemeid. Jahedamate ilmadega on kompressioonsidemete ja kompressioonpesu kandmine oluliselt mõnusam, kui lõõskava päikese käes. Ilulõikuse saad ajastada nii, et just sulle sobival ajal, näiteks jõulude ning aastavahetuse paiku, on sul hea võimalus oma parimat uut välimust nautida ja ehk lähematele sõpradelegi näidata. Sügisel ja talvel, sõltuvalt töökohast, võib sul olla lihtsam töö juurest pikemat puhkust saada. On ilulõikuseid, mille eel soovitab arst kehakaalu vähendamist. Suvi on tavaliselt paljude jaoks aktiivne periood ning kaalukaotust on kergem saavutada. Ka on suve lõpp ning sügise algus Eesti tingimustes aeg, kus on saadaval palju värskeid ning maitsvaid puu- ja köögivilju, mille söömine tugevdab tervist ning soodustab kaalulangust.

Kuigi ilulõikused ei ole meie ühiskonnas enam ammu ainult filmistaaride eesõigus, ei soovi me sageli oma operatsioone uudishimulike kolleegidega arutada. Sellepärast on mõistlik suuremaid lõikusi pikemalt ette planeerida ning ajastus täpselt läbi mõelda. Kui ilulõikuse paranemise ajale sättida näiteks uus juuksevärv ja soeng, kehakaalu kaotus ja stiilimuutus garderoobis, aitavad need varjata sinu uue ja parema välimuse peapõhjust.