Meestele: seitse asja, mida naised tahavad, et sa deitimisest teaksid

1. Kutsu naine välja. Jah, see on ilmselge, aga seda on vajalik vahepeal meelde tuletada. Ükskõik, kas sa teed seda jõusaalis, baaris või kohtinguäpis, aga tee see ära. Tänapäeva mehed on kuidagi kartlikud selles osas, et naisi reaalselt kohtama kutsuda, vahendab Women’s Health.

2. Esimesel kohtamisel on kompliment teretulnud, aga agressiivne põlve krabamine ei ole. Ütle naisele, et sulle meeldib see kleit, mis tal seljas on, aga ära proovi seda esimesel kohtamisel seljast rebida.

3. Naistele meeldib, kui sa küsid nende kohta. Naised on valmis kuulama sinu elulugu ja seda, kui väga sulle meeldib sporti teha, aga ole hea, küsi naise käest, mis talle teha meeldib. Meile meeldib, kui sind huvitab see, mis tööd me igapäevaselt teeme ja kas meil on ka mõni hobi.

4. Naised on alati kohtinguks vaeva näinud ja ettevalmistunud. Maniküür, pediküür, raseerimine, riiete valimine ja perfektne meik, mis kõik nõuavad palju aega. Enamik mehi käivad heal juhul ainult pesemas enne kohtingut või on asjad teisiti?

5. Unusta kolme päeva reegel. Kui sul oli lõbus, siis kirjuta naisele juba järgmine päev. Ära muretse sellepärast, et sa oled liiga pealetükkiv. Naistele meeldib, kui sa nende vastu huvi tunned ja seda välja näitad. Lisaks, palun ära ehmu, kui me sulle esimesena sõnumi saadame.

6. Paar õlut on normaalne, aga ära joo ennast pildituks. Alkohol võib natukene pinget maha võtta ja inimesed tunnevad ennast vabamalt, aga ei ole mõtet ennast täis juua. Sellega sa garanteerid, et järgmist kohtingut ei tule.