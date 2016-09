Kuidas valida õigeid joogariideid?

Põhimõtteliselt võib ju öelda, et joogat saab teha nii vanade kulunud dressipükste kui ka ultramoodsate retuusidega. Kuna jooga laiemas tähenduses on kohalolu ja teadlikkus, siis on ka joogariiete valikul oluline tunnetada, mis emotsiooni ja oleku üks või teine riietus tekitab. Sobilik riietus annab joogatunnile väga palju juurde, sest toetab õiget energeetikat.

Miks on õige riietus nii oluline?

«Meie väline ja sisemine ilu peaksid olema tasakaalus. Joogatundides keskendume eelkõige sisemusele ja kui väline ilu, st õige ja hea riietus, seda toetab, siis on mõju palju suurem ja kogemus sügavam,» räägib joogaõpetaja Katrin Kivi, kelle joogapraktikast kasvas välja Eestis disainitud ja toodetud joogariideid valmistav bränd Spiritjooga. «Õige joogarõivastus aitab meil luua tasakaalu sisemise ja välise maailma vahel,» lisab ta.

Milline on joogatunni jaoks õige riietus?

Riiete materjal on oluline, sest see peab kokku sobituma joogatunniga. Joogastiile on mitmeid erinevaid, mõned neist aktiivsemad, teised väga meditatiivsed. Esimeste puhul on oluline, et riietus oleks higistamise korral kiirelt kuivav ja juhiks niiskust välja. Selliseid omadusi pakuvad kõrgtehnoloogilised active wear materjalid, mis on küll päritolult sünteetilised, kuid äärmiselt nahasõbralikud ja väga mugavad. Ka Spiritjooga toodab selliseid retuuse ning plaan on arendada välja ka spordirinnahoidjad. Eriti oluline on ümber püksid joogastiilide puhul, kus tehakse erinevaid kätel- ja pea peal seise.

Stiilid, kus higistamist pole ning selle asemel on hoopis rahulikud meditatiivsed poosid, tunneb keha end paremini vabamates ja kukkuvamates rõivastes. «Siis oleks hea, kui riiete kangas oleks naturaalne ja taimepõhine, näiteks viskoosist või puuvillast,» toob Katrin Kivi välja.

Ta lisab, et kuna joogamaailmas on teadlikkusel ja eetikal suur roll, siis peaks iga kandja olema teadlik ka sellest, kus ja kuidas tema joogariided on valminud. «Näiteks meie disainime ja õmbleme kõik Spiritjooga riided Eestis, kasutamata odavat aasia tööjõudu. Lisaks on valitud kangad Oeco-Tex sertifikaadiga,» rõhutab Katrin.

Mida peaks kindlasti vältima?

Vältima peaks riideid, mis ei sobi kokku joogastiiliga. Aktiivses tunnis võivad liiga laiad riided muutuda lausa ohtlikuks, rahulikus tunnis võivad liiga ümber riided muutuda aga ahistavaks. «Igaüks peab tunnetuse ise kätte saama, sest inimestele sobivad erinevad asjad,» ütleb Katrin Kivi.