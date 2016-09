Septembrikuu ilu-uudised: testime põnevaid uusi tooteid meie poelettidelt

Huuled

Essence üllatab mati huuleläikega. Oma soodsa hinna ja hea kvaliteedi poolest tuntud kosmeetikabränd Essence on tulnud sügiseses kollektsioonis välja huvitava tootega: mattide huuleläigetega.

Testisime

Essence matt matt matt huuleläige (hind 2.59): pigem nimetaks toote ümber vedelaks huulepulgaks, sest matt ja läige ühes tootes koos ei tundu loogiline. Tekstuur on mõnus, lõhn (ja ka maitse!) imelised, püsivuse poolest pumat ei hiilga, kuid samas huuleläiked ei olegi sedasorti tooted, mille tõmbad hommikul huultele ja õhtuni võid muretu olla.

Avon teeb huuled siidpehmeks. Sel sügisel Eesti turul oma 15. tegutsemisaastat tähistanud Avon pakub mitmeid tooteid musisuude kaunistamiseks, sügisele omaselt annavad tooni tumedamad ja sügavamad toonid.

Testisime

Avoni All Butter Now Lip Treat (hind 9.85): Avon lubab, et huulepulk suurendab niiskust huultes 124 protsenti ning sisaldab lisaks shea- ja kakaovõile ka mangoseemnerasvu ja E-vitamiini. Niisutavat toimet oli küll tunda, aga kas ka 124 protsenti, seda on juba raskem öelda. Värv oli värskendavalt oranžikas ning boonusena piisavalt külma tooniga, et mitte hambaid visuaalselt kollasemaks muuta.

Kulmud ja ripsmed

Essence rõhutab kulme pehmelt ja silmi dramaatiliselt. Essence'i sügiseses kollektsioonis teevad ilma «Make me brow» kulmupliiatsid, mille puuderjas koostis sobib hästi täidlaste kulmude täitmiseks. Ka ripsmetušid on läbinud uuenduskuuri ning lubavad nüüd veelgi dramaatilisemaid ripsmeid.

Testisime

Essence «Make me brow» kulmupliiats (hind 2.79) on pehme švammist aplikaatoriga puuderpliiats, mis jätab loomuliku tulemuse, kuid sobib ilmselgelt paremini selliste kulmude jaoks, mida ei ole vaja üleliia välja joonistada ning mis vajavadki rohkem täitmist. Väga heledate ja vormistamist vajavate kulmude jaoks pole tegemist parima valikuga.

Essence The false lashes ripsmetušš (hind 3.09) lubab ekstra volüümi ja kurvikust ning selle lubaduse tušš ka täitis. Pärast ripsmepikendustest loobumist on mul olnud keeruline leida sellist ripsmetušši, mis tõesti silmi rõhutaks ning see on tõeline imeleid. Suurepärane hind, kvaliteedist rääkimata!

Essence üllatab pallikujulise silmalaineriga. Essence’i sügiskollektsioonist võid leida põneva uue silmalaineri, mis on eriline oma pallikujulise vildist otsa poolest. Rock’n’doll nime kandva kauakestva laineriga saab teha nii täpseid jooni kui täppe.

Testisime

Essence rock’n’doll duo stilisti eyeliner pliiatsit (hind 2.79), mille teeb eriliseks pallikujuline ots, mis võib esmapilgul tavalise pintsellaineri kasutajat ehmatada. Laineri joonistamine nõuab äärmiselt täpset kätt ja palju harjutamist, aga Essence’i uue silmalaineriga saab hakkama ka algaja. Tulemus on kauakestev ja kaunis.

Nahk

Dove toob kehakoorimise duši alla. Koorivad dušigeelid pole küll midagi uut ning suvel müügile tulnud Dove Gentle Exfoliating dušigeel lubab täita seda lihtsat ülesannet natuke uuel moel - nimelt ei leidu selles nahka kahjustavaid sulfaate ja toode sisaldab rikkalikult lipiide. Samasse kollektsiooni kuulub õrnalt kooriv ja terve keha pesemiseks sobiv kreemseep, mis koosneb neljandiku osas niisutavast kreemist.

Testisime

Dove Gentle Exfoliating dušigeel (hind 3.51) ja kreemseep (hind 1.05) lõhnavad mõlemad mõnusalt ning dušigeel on täpselt nii parajalt teraline, et pärast pesu on koorivat efekti tõesti tunda. Sobib eelkõige neile, kes soovivad, et nende dušigeel ei lõhnaks väga tugevalt, kuid siiski mingit värsket aroomi omaks. Dove on tagasihoidlik ja leebe.

Erborian tutvustab Eesti naistele Korea ilusaladusi. Kaubamaja Ilumaailma jõudsid müügile Erboriani tooted, mis on Koreas ammu ilma teinud. Erboriani tooted muudavad näonaha lummavalt ühtlaseks, kuid samas on koostiselt pehmed ja kerged.

Testisime

Erborian Secret Glow «Blur» on neli-ühes praimer, mis annab nahale kohese udustava (blur) efekti. Proovisime järele: praimerina töötab tõesti väga hästi, eriti sobib õhtumeigi alla varjama väsinud silmaaluseid ning pannes naha värskelt õhetama. Toodet soovitatakse kasutada igal hommikul, kuid kui sa pole harjunud igapäevase meigiga, võib seegi olla liiast ning panna esialgu võõristama - efekt on lihtsalt niivõrd tugev.

La Roche-Posay termaalveega apteegikosmeetika aitab nahahädade vastu. BENU apteekidesse jõudis Prantsusmaa La Roche-Posay termaalveega apteegikosmeetika sari, mis on ette nähtud ravi toetama ja aitavad probleemidest kiirelt ja tõhusalt jagu saada. Tootesarja olulisim koostisosa on termaalvesi, mida sisaldavad kõik La Roche-Posay tooted. Termaalvesi on rikas seleeni sisalduse poolest. Seleen on tugev looduslik antioksüdant, mis aitab tugevdada inimese loomulikku vastupanuvõimet.

Testisime

La Roche-Posay Lipikar Baume AP+ kehapalsam on apteegikosmeetikale omaselt lõhnatu, mis teeb meele rõõmsaks kindlasti kõigil allergikutel ning neil, kellele meeldibki, kui kreemid liialt nina ei torgi. Pehmendav ja sügelust leevendav toime on tunda koheselt, kuid parim on kreem tõenäoliselt tõesti äärmiselt kuiva naha puhul - normaalse ja rasuse naha jätab see ilmselt liiga kauaks «õliseks».

Dove tõi turule higistamisvastase kreemi. Dove laiendas oma deodorantide tootevalikut ainulaadse Maximum Protection higistamisevastase kreemiga, mis pakub 48-tunnist tõhusat kaitset koos kauakestva niisutusega. Tänu kreemjale konsistentsile pakub toode õrna hoolitsust nahale, kuid kaitseb tõhusalt ka higistamise eest.

Testisime

Dove Maximum Protection higistamisvastane kreem (hind 6.99): kui sa oled inimene, kes higistab ehk keskmisest rohkem, siis võib juhtuda, et 48tunnisest kaitsest näed sa ka selle kreemi puhul vaid und. Plussina tasub esile tuua mõnusalt tagasihoidliku lõhna ja ülipehme koostise, mis ei ärrita nahka ka raseerimisjärgselt kasutades. Higistamisvastane toime on sel aga kahjuks täpselt sama hea (või halb) nagu teistel higipulkadel ning antiperspirantidega võrrelda ei anna. Kindlasti tasub järgida soovitust kasutada kreemi õhtuti, nii on selle mõju tugevam.

Melvita ühendab mesilaste tarkuse ja moodsa kosmeetika. Prantsuse loodustoodete brändi Melvita tooteid on võimalik nüüd ka Ilumaailmast osta ning põhirõhk nende toodete puhul ongi just mesilastarkuse ja moodsa kosmeetika ühendamisel.

Testisime

Melvita 3 Honeys Balm on ette nähtud ülikuivade nahalaikude koheseks niisutamiseks ning muuks kuiva naha kiirabiks. Testisime palsamit pärast esimest sügisest nohurallit ning juba päevaga sai punane ja nuuskamisest kestendav ninaümbrus korda. Soovitame!

Avon taastab ja niisutab erakordselt intensiivselt. Avoni uue kehahooldussarja Nutra Effects Body tooted on suurepärane täiendus nende Nutra Effects näohooldussarjale, mis on aastaga saanud paljude lemmikuks. Kehahooldussari on parabeeni- ja värvainetevaba ning põhineb chia, mandli, marulaõli ja linaseemnete kosutavatel toimainetel. Tõeline toitainete kokteil sinu särava naha jaoks!

Testisime

Avon Nutra Effects Intensive Repair taastav kehaemulsioon on sobilik tundlikule ja allergilisele nahale. Vaevuaimatava tagasihoidliku lõhnaga kreem imendub kiirelt ning nahk on tõesti kohe pärast kreemitamist tunduvalt pehmem.