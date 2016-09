Rohkem kui kümme uut trenni, mida proovida sellel hooajal

Rääkisime uutest ja põnevatest treeningutest Kadi Saaliga Fittestist, Janika Koch-Mäega Spartast, Heti-Helen Rohtlaga Kalev Spast ja Eva Ottasega MyFitnessist.

Äge uudis tantsusõpradele!

Fittesti tunniplaanis on kauaoodatud AfroPowerDance - lihtne ja tõhus kombinatsioon treeningust ja tantsust, mis on saanud inspiratsiooni Aafrika ja nüüdisaegsetest tantsudest ning loomulikust liikumisest. Rikasta end Aafrika trummide rütmis uute ja mõnusate energiatega! Sparta pakub tantsusõpradele täiesti uut Salsatoni treeningut, mis kätkeb endas emotsionaalseid ladinarütme ja kaasahaaravat tantsu.

Noortele

Noortele pakub Fittest täiesti uut ja moodsat elustiilitreeningut, milleks on Fit Youngsters. Saavutamaks soovitud eesmärgid, näitame kuivõrd olulist rolli mängib teadlik treenimine ja tervislik toitumine, kusjuures põhirõhk on jõusaali treeningutel. Gruppi on oodatud noored vanuses 15-19.

MyFitness kutsub samuti noori Teens Training Club, mis kogub järjest populaarsust, sest pakub noortele vanuses 12–16 eluaastat võimalust külastada spordiklubi treeningrühma, kus saab hea koormuse ja tõhusa treeningu. Ei pea mängima pallimängu või tegelema tantsuga, hea võimalus ennast lihtsalt liigutada ja teha trenni, mis on tänapäeva noortele eriti vajalik ja kasulik.

Keha vormi HIIT-treeninguga

Sparta tunniplaanist leiab käesoleval hooajal rohkem HIIT (High Intensity Interval Training) treeninguid nagu T3Sprint, T3Pump, Sangpomm. Samuti pakub maailmas järjest populaarsemaks muutuvaid HIIT-treeninguid Kalev Spa.

Eesti keeles on HIIT-treening kõrge intensiivsusega intervalltreening, mille eesmärk on kulutada võimalikult palju kaloreid võimalikult lühikese ajaga. Tegu on trenniga, mille pingutusfaasis võib pulss tõusta 90-95 protsendini maksimumist. Trenn toimub intervallmeetodil, kus pärast lühiajalist pingutust järgneb puhkus. Kuigi treening kestab vaid 30 minutit, toimub kalorite järelpõlemine veel mitme tunni vältel pärast trenni. Treening eeldab head füüsilist vormi ega sobi inimestele, kellel on hingamis- või südameprobleemid.

4. Trennid, mis tõstavad lihastoonust

Neile, kes mingil põhjusel jõusaali minna ei taha, on Fittestis alternatiiviks Pump It Up, mis on rühmatreening lihasvastupidavuse arendamiseks. Soojendus on hoogne ja aeg-ajalt kasutatakse abivahendina näiteks hüppenööre. Järgneb jõutreening intervalliga, mis lõppeb venitusega.

Andmaks naistele ilusat ja voolujoonelist keha on Fittestil plaanis lisaks Heights&Weights, mille näol on tegemist vaid naistele suunatud jõusaalitreeninguga. Väike osalejate arv tunnis loob mõnusa, koduse ja turvalise tunde, justkui treeniks vaid sõbrannade ja personaaltreeneriga.

Spartas on lisandunud klientide poolt armastatud CrossCore'i ringtreeningud, PowerPlate'i treeninguid spetsiaalsel vibratsiooniga treeningseadmel ja YOGAFUNCi treeninguid.

Kalev Spas on naiste lemmikud endiselt kõht/selg/tuhar ja BodyToning – tunnid, mis tõstavad lihastoonust ja aitavad seeläbi keha vormida. Nendes trennides kasutatakse alati abivahendeid, nagu hantlid, pallid, stepipingid ja muud, ning endale sobiva raskuse valides on tund jõukohane ka algajale treenijale.

Vormi ainult 30 minutiga päevas

Kaalulangetajatele on Fittest taaselustanud vanakooli sangpommi rühmatreeningu uues kuues. See on 30-minutiline ülimalt intensiivne kogukehatreening, kus raskustena kasutatakse vaid sangpomme ja treening sobib kõigile treenijatele. Lõunapausiks pakub Fittest veel 30-minutilisi eriti efektiivseid treeninguid nagu ABS+BUM. Ideaalne võimalus lõunaga kõhu- ja/või tuharalihased toonusesse saada.

MyFitnessis on täiesti uue treeninguna MyFit Abs, mis on MyFitness kontsepttundide hulka kuuluv 360-kraadi kerelihaste treening, mille jooksul töötatakse vaid poole tunni jooksul efektiivselt läbi kogu kere keskosa. Koormust saavad nii kõhu- kui ka seljalihased. Just nende lihasgruppide tugevus on vajalik kõikide keerukamate harjutuste õige tehnilise soorituse jaoks. Kontsepttunni vahetus toimub iga kahe kuu tagant.

Jooga on popp!

MyFitness pakub palju erinevaid joogastiile nagu Ashtanga, Hatha jooga, Vinyasa Flow, Yoga abs&core. Nende kohta saad lähemalt lugeda spordiklubi kodulehelt.

Ela ennast välja poksides!

MyFitnessi külastajate uueks lemmikuks on FitBox-treening, mis koosneb jala-, rusika-, küünarnuki- ja põlvelöökidest. Treening sisaldab tai poksi, kung fu, karate ja kickbox'i elemente. Harjutusi tehakse muusika saatel, kasutades spetsiaalseid veega täidetud löögikotte ehk fitbox’e ning käes on kindad! Efektiivsust lisabki see, et on poksikott, kuhu lüüa ning vastavalt sellele peab ka löök piisavalt tugev olema, mis sunnib rohkem pingutama. Siin on kindlasti garanteerid see «fun factor» sest tore ju, kui saab ennast turvaliselt välja elada.

Tee trenni vees!

Kalev Spa pakub Pilatese austajatele võimalust oma lemmiktundi nüüd ka vees teha! Aqua Pilates on segu lihasjõust ning keha ja meele koostööst. Sujuvad liigutused, veetakistus ning fokuseeritud kerelihaste töö aitavad suurendada painduvust ja tasakaalu. Samuti pakuvad nad AquaHIIT tundi, mis on korralik rasvapõletus vees.

9. Personaalse programmiga bikiinivormi

Kalev Spa paneb suurt rõhku sel hooajal personaaltreeningutele. Lisandunud on bikiinivormi personaalne programm, mis sisaldab treeningkava, toitumis- ja ilunõustamist. Kui tähtis sündmus on ukse ees ja vaja kiirelt vormi saada, siis personaaltreener aitab leida parimad lahendused, mida sellisel juhul ette võtta. Heti-Helen Rohtla sõnul on bikiinivormi programm nagu «kiirabi»!

10. Lõbusad ja tõhusad

Jätkuvad Kalev-Spa populaarsed Jumping®-u ja klientide soovil on neid nüüd tunniplaanis rohkem kui varem. Batuutidel hüppamine on üheaegselt lõbus ja tõhus – see tund on jõukohane kõigile. Lisaks hulgale kaloritele, mis tunni ajal põlevad, on garanteeritud märg särk ja naeratus näol! MyFitness pakub põnevat Brazil Butt Lifti treeningut, kus keskendutakse terve tunni jooksul ainult tuharalihaste kauniks vormimisele.