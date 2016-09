Naine, pane ennast maksma!

Loomulikult aitavad sind enim sisemised kvaliteedid, näiteks julgus oma seisukoha juurde jääda, õiglustunne ja külm närv. Kuid uskumatult palju saab ära teha ka üksnes stiilitrikkide abil. Sest mis seal salata – konts alla lüüa või sinine kleit selga tõmmata on palju kiirem kui eneseusku kasvatada. Siin on kuus stiilikavalust, mis aitab ennast maksma panna.

/ Massimo Dutti

Kõrged kontsad

Kõrge kontsaga kingad on moepildis tagasi ja kuulutavad valjul häälel naiste triumfi. Enamus naisi teab omast kogemusest, kuidas kontsa alla panemine otsekohe selja sirgu lööb ning enesekindlust kolmekordistab. Pikkadeks matkadeks need mõistagi ei sobi, kuid kontorilaua all võiks üks power-paar ometi olla – koridorid pole ju maratonidistants, seal käimine pole mingi vaev!

Victoria Beckham / Xposure / Scanpix

Pikem seelik

Armsad minifännid, siin on teie nukker tõehetk – lühikeses seelikus peab naine olema topelt tark, et visuaalsete sõnumite varjust välja paista. Maani märsilohistajaseelik pole samuti hea valik – konkreetse joonega kuldne kesktee, ehk põlve ümbruses lõppev seelik on kõige alfam lahendus.

/ Kaubamaja

Tumesinine

Mõni värvitoon on juba iseenesest kehtestav – tumesinises selline maagia peitub. Tahad, et sind kuulataks koosolekul, läbirääkimistel, klassi ees, konverentsil – kanna tumesinist. Kui lisad veidi kontraste valge, terrakota või punase näol, saad lausa topeltvõidu. Paned end maksma ja süstid kaaslastesse ka energiat.

/ PantherMedia / Scanpix

Punased huuled

Oot, kas siin pole mitte vastuolu? Punasuud on ju ahvatlevad ning rõhutavad kandja naiselikku sarmi. Jah, kuid sõnum on – vaata, ära puutu! Tugev huuletoon rafineeritud stiilitervikus on selge julguse väljendus. Relv, mida mehed kasutada ei saa ning suurem osa suguõdesid kasutada ei söanda.

/ PantherMedia / Scanpix

Krunn

Lehviv lakk muudab naise veetlevaks, kinnised juuksed aga võimukaks. Oma valik, kumba joont endast sel päeval võimendada soovid. Kui senisest tõhusam enesekehtestamine on sinu eesmärk, jäta lahtised lokid parem pidupäevaks. Sama efekti annavad lühikesed soengud ja range joonega lõikused.

/ PantherMedia / Scanpix

Parfüüm

Lendasid tööle, lõhnates magusalt nagu äsja moosipurgist plehku pannud herilane? Ära siis imesta, et mehed sinu tarkade mõtete kuulamise asemel ise sinu kõrva ääres sumiseda eelistavad. Ja veelgi teravama haistmismeelega naised – nende silmis oled sa hoobilt ohutu lilleke.

Parfüüm loob kandja ümber isikliku territooriumi ja kuulutab vastuvaidlemist mitte sallival moel: mina olen siin. Vali midagi karget, mõrkjat ja modernset oma kehtestavaks lõhnasignatuuriks.