Vegani päevaraamat: miks peab liha olema kurgikujuline?

Paljud inimesed ei hakka veganiks, sest neile ei maitse liha või juust või muu loomne, vaid nad soovivad loomi säästa kannatustest ja tapmistest. Siis ongi hea, kui üleminek taimsele toidule on võimalikult lihtsaks tehtud. Eriti just algajale võib olla oluline, et ta saab tuttavaid tooteid edasi süüa ning ei peaks liigselt stressis olema ja mõtlema, mida nüüd küll tarbida.

Paljud mõistavad, et loomade tapmine ja ärakasutamine on vale, kuid tunnistavad, et liha maitseb liialt, et sellest loobuda. Ka neile on sellised taimsed tooted heaks lahenduseks, kuidas loomi säästa ja samas ise nautida edasi tuttavaid maitseid. Kahjuks on paljude mitte-veganite menüü väga loomsekeskne, nii et sellest loobudes pole enamikul tihti aimugi, et mida üldse süüa. Siin tulevadki alguses appi taimsed tooted, mis sarnanevad juba tuttavatale toodetele. Järk-järgult aga tutvutakse rikkaliku taimetoidu maailmaga ning siis tavaliselt väheneb ka selliste toodete osakaal menüüs, hakatakse rohkem ise kokkama ja terviktoite (whole foods) sööma.

Ka näiteks seltskondlikel üritustel on lihtsam, kui saab kaasa võtta või pakkuda toitu, mis meenutab seda, mida ülejäänud seltskond sööb.

Taimsed vorstikesed ja juustud ei ole mingisugused tervisetooted, aga sellena neid ka ei käsitleta. Kuid aeg-ajalt midagi sellist süüa ei ole surmapatt ja ei tekita püsivaid tervisekahjustusi. Tuleks meeles pidada, et ka lehma rinnapiimast tehtud juust pole tervisetoode, samuti pole tervisetoode tapetud looma purustatud kehaosad ehk vorst. Ükski vegan ei söö taimseid vorstikesi või juustusid sama palju, kui sööb vorstikesi või juustusid keskmine mitte-vegan. Ja kui keegi postitab näiteks Facebooki-gruppi, et nägi poes uut taimset vorsti, siis ei saa selle põhjal teha järeldust, et veganid ainult selliseid asju söövadki.

Küsiksin ka vastu: miks peab tapetud ja purustatud looma keha olema kurgi- või porgandikujuline? Viineri või vorsti kuju ei ole lihale omane kuju, see on selliseks vormitud. Miks vastsündinud vasikale mõeldud lehma rinnapiima joomine pole imelik, aga taimedest väljapressitud vedeliku joomine on kaheldava väärtusega? Taimepiimad ei ole viimase aja trend, vaid traditsioonilised ja pika ajalooga toidud. Mandlipiima kasutati juba keskajal, sest vastupidiselt lehma rinnapiimale säilis see paremini, samuti kasutati seda paastu ajal. Sojapiima tunti juba 200 aastat e.m.a Samasugused traditsioonilised tooted on tofu, tempeh ja seitan – need ei ole tänapäeva taimetoitlaste jaoks välja mõeldud trenditooted, vaid täiesti omaette toiduained, mida on juba sadu või tuhandeid aastaid kasutatud.

Tofu, tempeh ja sojapiim on mul iganädalaselt menüüs, sest need on tervislikud ja maitsvad toidud, mis samas oma maitselt ei meenuta liigselt loomseid võetusi. Taimseid vorste ja juustusid tarbin harva, sest sel ajal, kui loobusin loomseid võetusi söömast, ei olnud selliseid tooteid saadaval. Lihast loobusin lisaks vägivallatuse ideele ka poolenisti seetõttu, et see hakkas lihtsalt vastu, seega ei ole ma kunagi liha maitsest puudust tundnud ning alternatiivid, mis meenutavad liialt liha, ei ole minu jaoks meeldivad. Taimseid juustusid oleksin tõenäoliselt söönud, kui neid oleks tol ajal saadaval olnud, sest teadagi tekitab juust sõltuvust ja seetõttu on sellest loobumine kõige keerulisem. Aga nüüd ei tunne ma enam ammu juustu järele igatsust, vaid vahel harva ostan taimset juustu, et teha näiteks pitsat. Samuti ostan selliseid tooteid aeg-ajalt lihtsalt huvi pärast, et proovida ja näha, et mida põnevat on leiutatud.

Nende toodete vastu pole mul aga midagi ja kuigi olen siin pika jutu kirjutanud, ei saa ma hästi aru probleemist, et miks seda tajutakse kummalisena, kui vegan taimseid vorste ja juustusid tarbib. Eestiski on ju näha, kuidas selliste toodete olemasolu on aidanud paljudel astuda esimesi samme veganluse ehk vägivallatuma elu suunas.

Soovitan samal teemal vaadata lühikest ja tabavat videot tuntud ja pikaaegselt veganilt Colleen Patrick-Goudreau'lt: