Viis soovitust, millal keha koorida

Surnud naharakke eemaldamata ummistuvad poorid, niiskus ei pääse sügavamatesse kihtidesse ning moodustuvad karedad nahakihid. Samuti aitab kehakoorimine nahka ette valmistada ka mitmeteks iluprotseduurideks ning leevendada päikesepõletusest tingitud kahjustusi. Dove brändijuht Marit Soha jagab kasulikke soovitusi, millal on keha koorimisest kõige rohkem kasu.

Enne spreipäevitust

Koorides oma keha päev enne spreipäevitust aitab see saavutada loomulikuma tulemuse. Surnud naharakkude mahakoorimine aitab ennetada päevituse ebaühtlust. Kuivemates kohtades võib päevitus jääda ebaloomulikult tume. Mida puhtam on nahk, seda kauem püsib päevitus.

Enne vahatamist või raseerimist

Naha koorimine enne vahatamist või raseerimist aitab karvu tõsta, mis lihtsustab nende eemaldamist. Samuti aitab koorimine vältida sissekasvanud karvade teket, mida tekitavad surnud naharakud.

Õhtuti enne magamaminekut

Koorides oma nahka õhtul, hoiad selle kauem puhtana ja niisutatuna. Eriti soovitatav on õhtuti koorida just näo piirkonda. Seda sellepärast, et pärast koorimist on naha poorid avatud ning jättes protseduuri hommikuks, on oht need meigi pealekandmisega koheselt ummistada. Samuti ei puuduta sa magades äsja puhastatud nägu, mis hoiab ära rasuerituse tekke.

Akne korral

Akne ei esine mitte ainult näos, vaid ka rinnal ja seljal. Seljapiirkonnas tekib akne tavaliselt pooride ummistumise tõttu, mis tähendab seda, et rasu ei pääse vabalt naha pinnale, vaid hakkab kogunema karvanääpsu sisse. Seal seguneb rasu surnud rakkudega ja tekivad ummistunud poorid ehk komedoonid. Kuna seljal on nahk paksem ning rasunäärmed sügavamad, on kasulik seda piirkonda põhjalikult koorida, et ummistunud poore puhastada.

Päikesepõletuse korral

Ära koori põlenud nahka, kui see on tulitavalt punane ning hell. Kui päikesepõletus ei ole enam valulik, kasuta õrna kehakoorijat ning ettevaatlike ringjate liigutustega eemalda kooruv nahk. Pärast naha koorimist on kindlasti vajalik ka niisutamine.