Kolm kehaosa, mida pestakse liiga tihti

Enamik inimesi käib duši all korra päevas, ent paljud on hakanud oma pesemisharjumusi muutma ja käivad pesemas pigem harvem, väites, et nahale mõjub väike mustus hästi. Kas see on päriselt ka nii?

Miks tasub käia külma duši all?

Enamasti tuleb külma dušši taluda siis, kui soe vesi on otsas ja muud ei jää üle, et vältida šampoonivahuse peaga välja minekut. Tegelikult tasub end külma veega karastada ka siis, kui sooja vett jagub, sest tervisele teeb see ainult head.

Kas duši all tuleks käia hommikul või õhtul?

Igal inimesel on välja kujunenud omad igapäevased harjumused. Tõenäoliselt oled juba aastaid eelistanud end pesta kas hommikuti või õhtuti, nii nagu enamik inimestest. Keegi ei ütlegi, et su harjumused on valed, kuid tuleb välja, et igapäevaste pesukordade taga on oma teadus.

Kui tihti peaks tegelikult duši all käima?

Viimasel ajal on üha rohkem olnud juttu sellest, et juuksed ja nahk on tervemad, kui pesuga ei minda liiale. Seetõttu on välisajakirjanduses sõna võtnud ka need, kes pole näiteks aastaid pead pesnud ja väidavad, et see on neile imehästi mõjunud.

Kuidas vabaneda harjumusest iga päev juukseid pesta?

Kas sul on kombeks iga päev oma kiharaid pesta, kuid oled sellest juba tüdinud ja juuksed ei näe alati sugugi nii ilusad välja kui tahaksid? Cosmpolitan.co.uk konsulteeris ekspertidega, et kindlaks teha, kuidas oleks võimalik seda harjumust muuta.

Kuidas juukseid õigesti pesta?

Kas tõesti on võimalik juukseid valesti pesta? Tuleb välja, et on küll. Need, kes teavad, kuidas juukseid õigesti pesta, võivad kinnitada, et see annab tõepoolest paremaid tulemusi ja vähendab lahtiste juuksekarvade ringihõljumist.

Kolm head põhjust, miks ei tasuks juukseid väga tihti pesta

Naised ei armasta mustade juustega ringi käia, sest pesemata juuksed kipuvad olema salkus ja inetud. Pole kahtlustki, et pestud juuksed on säravad ja kaunid, kuid kuna iga päev pole aega juukseid pesta, siis tasuks teada, et mõnikord on pesemata juustega isegi lihtsam kui puhaste kiharatega.