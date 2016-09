Meestele: kuidas näidata oma naisele, et sa hindad teda?

Mehed võiksid naisele iga päev välja näidata, kui väga nad temast hoolivad ja kuidas nad naist hindavad, vahendab Female First. Loomulikul võiks hoolimine olla vastastikune, aga siin on mõned näited, kuidas just mehed saavad oma tänulikkust üles näidata.

Pane tähele väikeseid asju, mida su naine teeb. Isegi, kui teil on omavahel majapidamistööd ära jagatud, siis sa võid alati oma kaaslasele märku anda, et sa hindad seda, mida ta kodu heaks teeb.

Toeta tema huvisid ja kirgi. Lase tal püüelda oma unistuste ja eesmärkide suunas ka siis, kui see tähendab, et sa peaksid näiteks lisatööd tegema, aga tea, et tema teeks sinu jaoks sama.

Tee oma naisele komplimente. Ühel hetkel saab flirt ja mesinädalate aeg ümber, aga ärge unustage üksteisele ilusaid sõnu öelda ka pärast seda. Kui sa arvad, et ta on ilus, siis ütle talle seda. Sellega annad sa naisele märku, et sa pead teda atraktiivseks ja väärtustad seda, et just tema on sinu partner.

Korraldage regulaarselt kohtinguid. Minge restorani sööma või istuge kas või kord nädalas koos laua taha ja sööge õhtust ilma, et taustaks mängiks televiisor või oleks muid segavaid faktoreid. Keskenduge lihtsalt üksteisele.

Ole loov. Kui sa väljendad ennast kogu aeg ühte moodi, siis näiteks sõna «aitäh» võib kaotada oma tähenduse. Proovi «mul on nii hea meel, et…» või «mulle meeldib, et…», lisaks võid proovida jätta väikeseid kirjakesi või saata sõnum.

Pane tähele, kui palju aega ja vaeva ta kulutab. Kui sa näed, et ta töötab millegi nimel ööd ja päevad, aga tulemus ei ole selline nagu ta lootis, siis ole oma naisele toeks. Ütle, et sina hindad seda vaeva ja aega, mida ta oli valmis millegi õnnestumiseks ohverdama.

Anna talle märku, et sinu edul on lahutamatu osa ka temal. Kui sa saad tööjuures palga- või ametikõrgendust, siis see tuleb tavaliselt pikkade tööpäevade arvelt, mida su naine on mõistnud ja toetanud. Ära unusta, et ta toetab sind alati nii edus kui ebaedus.

Seltskonnas olles kiida oma naist. Ära mitte kunagi ütle midagi halvasti oma naise kohta teiste inimeste ees. Ole heaks eeskujuks teistele paaridele ja alati kiida oma naist teiste paaride ees.

Paku ennast appi, kui tal on abi vaja. Paku välja, et sa käid ise vahepeal poes või viid ta tööle, kui tal on kiire. Proovi teda abistada igal võimalusel, kui sa saad.

Pane tähele suuri asju, mida su naine teeb. Oletame, et te korraldate sõpradele suurt õhtusööki, siis anna talle kindlasti märku, et sa hindad seda, kui palju aega ja vaeva ta on valmis panustama, et kõik sujuks suurepäraselt.