Ära neid asju mitte kunagi voodis tee, kui sul on probleeme uinumisega

Panime kirja neli asja, mida mitte voodis teha, kui sa tahad ennast välja puhata, vahendab Attn.

1. Voodis olles pane telefon käest

Telefonide ja igasuguste teiste elektrooniliste seadmete ere valgus põhjustab seda, et sul on raskusi magama jäämisega. See lihtsalt pikendab seda aega, kui sa peaksid magama jääma. Ekraanide valgus mõjub voodis ergastavalt, mis on täpselt vastupidine protsess magama jäämisele.

2. Ära söö voodis

Sulle tundub, et voodi ja mõnusad magusad või soolased snäkid on täiuslik kombinatsioon, aga see ei ole nii. Toit meelitab ligi igasuguseid elukaid, kes kõik tahaksid edaspidi sinuga voodit jagada, kus on juba higi, surnud nahk ja bakterid. Mõtle kas või nendele väikestele kärbestele, mis õunte ümber köögis tiirlevad, kas sa tahaksid neid enda voodisse? Ära too toitu magamistuppa.

3. Ära vaata voodis televiisorit.

Nii nagu telefonid, põhjustab televiisori ekraan uneprobleeme. Mida vähem ebaloomulikku valgust su magamistoas on seda parem.

4. Ära tee voodis tööd

Magamistuba on koht, kus puhata ja magada, kui sa seal tööd teed, siis see tekitab signaali, et see on töökoht. Mida rohkem sa voodis tööd teed, seda rohkem seostub su ajule magamistuba keskendumisvajaduse ja erksusega.

Eksperdid julgustavad magamistuba hoidma teistest tegevustest, peale magamise ja seksi, lahus. See tugevdab seost aju jaoks, et voodi tähendab magamist ja mitte televiisorit, tööd, arvutit ja muud sarnast.