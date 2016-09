Kas ja kui palju peaks lapsele majapidamistööde eest maksma?

Dave Ramsey on üks maailma kõige kuulsamaid finantsgurusid ja –nõustajaid ning tema blogist on pärit kolm kõige tavalisemat küsimust, mida lapsevanemad majapidamistööde kohta küsivad.

1.Kuidas otsustada, milliseid töid lapsed peaksid kodus tegema ja milliste eest peaksid nad raha saama?

Dave Ramsey ütleb, et see on iga lapsevanema enda otsustuda. Mõned maksavad lapsele kas või selle eest, et ta oma tuba koristaks, aga teiste jaoks on see lapse loomulik kohustus, mille eest ta ei peaks palka saama. Siin on oluline see, et laps saaks aru töö ja raha väärtusest. Mõtle välja, mis sobib kõige paremini sulle ja su lapsele ning räägi talle, et mõned tööd on tal sellepärast, et ta on perekonna osa, aga teiste eest saab ta preemiat.

2.Kui palju peaks lastele majapidamistööde eest raha maksma?

Üks võimalus on nii, et iga korra eest, kui su laps näiteks nõudepesumasina tühjaks teeb, saab ta ühe euro. Nädalas kokku teeb see juba seitse eurot. Parem variant oleks koostada nimekiri asjadest, mida ta nädala jooksul peab tegema ning kui paljuraha ta selle eest kokku teenib. Kui lapsel jääb mõni asi tegemata, siis ta saab selle võrra vähem raha.

3.Millal ma peaksin oma lapsele maksma?

See sõltub vanusest. Kui sul on väikesed lapsed vanuses kolm kuni viis, siis maksa neile kohe, aga mitte iga kord. Mõnikord pead sa neil kõrval seisma ja aitama, et asjad saaksid tehtud, siis võid maksta ka nädala lõpus ühe või paar eurot.

Vanematele lastele maksa majapidamistööde eest palka üks kord nädalas. Nii õpivad nad ootama palgapäeva, aga ära unusta, et kui nad oma töid ära ei tee, siis sellele ei järgne palgapäeva.