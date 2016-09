Toidud, mis tekitavad stressi

Tõenäoliselt on kõik inimesed on mingil eluetapil stressiga kokku puutunud. Pidev stressiseisund võib hakata mõjuma inimese tervisele. Kui inimese kortisooli tase on liiga kõrge, siis see võib põhjustada lihasvalusid, väsimust ja liigsöömist või alasöömist, vahendab Bustle. Lisaks võib kõrge kortisooli tase aidata kaasa rasva ladestumisele, muuta inimese väsinuks ja paisunuks. Siin on nimekiri asjadest, mis võivad stressi ja sellega kaasnevaid probleeme võimendada .

1. Väga suure suhkursisaldusega hommikusöögid

Magusad hommikusöögid tekitavad sulle korraks hea ja energiale tuju, aga pärast seda toimub kiire langus, mis muudab sind veel väsinumaks ja tujukamaks, kui sa olid hommikul ärgates.

2. Kofeiin

Kofeiin võib võimendada stressisümptomeid eriti nendel inimestel, kes kannatavad ärevushäirete all. Proovi kohvi asemel juua teed või täitsa tavalist vett.

3. Müslibatoonid

Kui need ei ole just isetehtud, siis tasub igasugustest batoonidest eemale hoida, sest tavaliselt on nendesse lisatud väga palju suhkrut.

4. Alkohol

Mõistlik oleks alkoholist loobuda eriti siis, kui sul on tööjuures rasked ajad, sest meelemürgid võivad pikendada stressitundeid.

5. Friikartulid

Soolased, kõrge rasvasisalduse ja kortisooli tasemega toidud tekitavad veel suuremaid isusid, mis tähendab rasva ladestumist ja pikenenud stressitunnet.

6. Vürtsikad toidud

Vürtsikaid toite on raske seedida, mis tõttu tekivad kõhuvaegused ja ebamugavustunne ning see omakorda tekitab stressi.

7. Kartulikrõpsud

Enamikes kartulikrõpsudes on transsrasvad, mis uuringute järgi võivad tõsta stressitaset 48 protsenti ja suurendada ärevustunnet.