Postimehe nädalahoroskoop 17.-23. september 2016

Jäär 21. märts – 19. aprill

Hea nädal õppimiseks ja enesetäiendamiseks. Näed maailmas toimuvat avara pilguga ja eelarvamustevabalt, oled valmis õppima ka nende kogemustest, kes sinust väga erinevad. Praegu omandatud teadmised täiustavad sind isiksusena ja avavad uksi, mis seni on su ees suletud olnud.

Sõnn 20. aprill – 20. mai

Üksinda nokitseda nüüd küll ei tasuks – räägi inimestega, ole avatud, ning asjad hakkavad kiirelt sujuma. Eriti hea on teha koostööd vastassoost inimestega, välistatud pole seegi, et töine kontakt viib armusuhteni. Kui pead sel nädalal publiku ees sõna võtma, mõjud kindlalt ja jõuliselt.

Kaksikud 21. mai – 21. juuni

Armuasjus paljutõotav aeg. Ilmselt saad osa nii mõnestki lõbusast üritusest. Seltskondlik suhtlus viib sind kokku meeldivate vastassoolistega, võib arenema hakata uus suhe. Kui sul aga juba on kindel inimene kõrval, sujub suhtlemine temaga suurepäraselt, teie ühised ettevõtmised edenevad kenasti.

Vähk 22. juuni – 22. juuli

Suhted pereliikmetega on ühtaegu meeldivad ja edasiviivad. Teete üksmeelselt ära asjatoimetused, mida olete kaua edasi lükanud, sest need on tundunud tüütud või rasked. Leia aega selleks, et armastatud inimesega kahekesi olla ja tõsistel teemadel rääkida. Teineteist usaldades saate lähedasemaks.

Lõvi 23. juuli – 22. august

Äriasjus oled läbinägelik. Suudad mõista teiste varjatud motiive, tabad ära nende nõrgad kohad. Oled praegu hea koostööpartner, ent konkurentidele väga ebamugav ja jõuline vastane. Saad oma tahtmise tänu sellele, et oskad asju ajades leida õiged sõnad, millel on tohutu mõjujõud.

Neitsi 23. august – 22. september

Merkuuri ja Pluuto trigooni mõjul oled eriliselt tähelepanelik ja süvenemisvõimeline. Kui miski sulle huvi pakub, uurid detektiivi osavusega välja kõige olulisema info selle teema kohta. Hea aeg arvamuse avaldamiseks, ka suurema rahvahulga ees. Väljendud jõuliselt ja mõjuvalt.

Kaalud 23. september – 23. oktoober

Nädalavahetus võib seikluslikuks kujuneda. Ehk võtab sinuga ühendust vastassooline, kellelt sa lähenemiskatset oodatagi ei oskaks, või tekib huvitavaid tutvusi ootamatutes olukordades või kohtades. Tööpäevi iseloomustab kõrge loovus, mida saad rakendada nii enesearendamisel kui ka suhetes.

Skorpion 24. oktoober – 21. november

Koostöö mõttekaaslastega on viljakas. Analüüsite olukordi süvitsi, märkate ehk detaile, mis varem on kahe silma vahele jäänud, ja see toob sügavama mõistmise. Kui kuulud mingisse ühingusse, suudad ilmselt sinna ka uusi liikmeid värvata, sest oskad teistele veenvalt oma organisatsiooni eesmärke selgitada.

Ambur 22. november – 21. detsember

Algamas on tegus nädal, mil energiat on palju ja tegevusvabadus laieneb märgatavalt. Näed probleeme uue nurga alt, uudne lähenemine aitab sul need kiirelt lahendada. Väga hästi sujub koostöö sõprade ja mõttekaaslastega, kes sind innustavad ja toetavad. Hea aeg ka armusuhete arendamiseks.

Kaljukits 22. detsember – 19. jaanuar

Suurepärane aeg õppimiseks. Mõistus on terav, suudad hästi süveneda ja eristada tähtsat infot ebaolulisest. Võid pikki tunde arvuti või raamatu taga istuda ja ammutada infot teemadel, mis sulle tõeliselt huvi pakuvad. Üsnagi hea aeg ka õppereisile minekuks või välismaalastega suhtlemiseks.

Veevalaja 20. jaanuar – 18. veebruar

Sinuni jõudev info võib olla omajagu üllatav, ent samas ka edasiviiv. Võimalik, et näed kedagi sõprade hulgast nüüd sootuks uues valguses, avastad tema juures külgi, millest sul varem aimugi polnud. Hea nädal õppimiseks, ent mitte raamatutarkuse omandamiseks, vaid kaasinimestega suheldes tarkuse kogumiseks.

Kalad 19. veebruar – 20. märts

Ei tasu liiga palju kõhelda, kahelda ja eneseanalüüsiga tegeleda. Maailm su ümber pakub praegu huvitavaid võimalusi, nendest kinnihaaramiseks on vaja südikust ja kiiret tegutsemist. Karjääri alal võib toimuda muudatusi, mis annavad võimaluse ka rahavoo suurendamiseks.

Koostanud Maria Angel, www.eestihoroskoop.ee