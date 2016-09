Tähelepanu! Tõeline kontsa-sügis on alanud!

Naistele - veinigamma toon-toonis / Kaubamaja

Suvel varbaid välgutades pole parimagi tahtmise juures võimalik elegantsena mõjuda. Nina kombekalt kinni hoidvad jalavarjud on alati šikimad. Algav sügis tõstab kaunitarid taas kõrgele kontsale ja kostitab härrasid varasemast värvikama klassikaga.

Moenõu annab üks teravamaid kinga-ninasid Riivo Raiesmaa Kaubamajast. / Kaubamaja

Hei, daamid, tunnistage ausalt üles – kes veel oskab kontsaga käia? Uskuge või mitte, see ürgnaiselik kunst hakkab maailmas vaikselt kaduma. Mitu aastat möllanud tossutrend on nii mõnegi saatusliku kaunitari mugavmatkajate leeri üle meelitanud. Hulk noori hirvekesi isegi ei tea, mismoodi see kontsakargutamine õieti käib…

Just sel sügisel on paras aeg end taas kontsadele kergitada ja võtta julgelt tagasi võim, mida see naisele annab. Moes valitseb üle pika aja taas power-naiste seksikas joon – sihvakad kontsad, teravad ninad, jõulised sügavad värvitoonid. Muutused maailmas ja hoiakutes kajavad vastu moes ning esmalt on neid näha just kingarindel. Neis leiduvate vihjete järgi hõivavad maailma võtmepositsioonid sel aastal naised – pikka sammu neile!

Mida põnevat toob algava sügise jalatsimood, räägib Arterile üks Eesti teravam kinga-nina, Kaubamaja kingamaailma vanemostujuht Riivo Raiesmaa.

Mis on kingamoe tähtsaim uudis sel sügisel?

Kontsad on taas kõrged ja naiselikud kingad tagasi. Suund jätkub ka eeloleval suvel, nii et tasub kõrgel kontsal kõndimine taas meelde tuletada ja endale mõned naiselikud paarid muretseda. Konts annab naisele ju uskumatu jõu, ilu ning enesekindluse, muudab jalad kaks korda pikemaks ja talje kaks korda peenemaks. Minu silmis on see naise kõige kiirem enesekehtestus, millele ükski mees vastu ei vaidle.

Naistele - oliiv ja läiked / Kaubamaja

Osa naisi peab kontsa ju hoopis ahistavaks…

Vaata asja tervikuna – konts võib olla kannatus, aga see on alati ka väga suur võit. Relv, mida meestel pole võimalik kasutada, kuid mis neile mõjub.

Ise oled mees, aga tunned end naiste kingadest rääkides nagu kala vees. Kuidas see sul õnnestub?

Peab usaldama oma vaistu, meile kõigile meeldivad ilusad asjad! Naiste tagasiside sellele, mida olen valinud, on seni olnud väga hea. Sel sügisel on palju värvi, luksust, läiget, sädelust – kõike seda, mida mitmel varasemal hooajal on vajaka jäänud.

Ja kriisid minu meelest mõjuvad disainile hästi, kollektsioonid on muutunud väga tugevaks. King ei ole kunagi niisama tarbeasi, iga tark naine teab, et see on võimalus väljendada oma isikupära. Muide, ka mehed jõuavad üha enam sama arusaamiseni.

Meestele - luksuslik burgunder / Kaubamaja

Pillu paar moepärlit selle sügise kollektsioonidest.

Saatuslikult naiselik, kõrge kontsa ja terava ninaga king on tagasi troonil. Mõjutustest on viiteid 80ndatele, aga ka 70ndate tugevat toekat kontsa ja 90ndate mässumeelsust.

Aga mood pole kunagi igav ja ühetaoline, seal on terve hulk eri ideid. Kes ei armasta naiselikkust, võib panuse teha hoopis toekatele roomiktaldadele, Dr. Martensi stiil on samuti jõuliselt pildis. Täiesti madalad jalatsid pole samuti kusagile kadunud.

Hästi suur lemmik on lakknahk – mõni armastab seda, teine ei julge proovidagi. Huvitav nahapind annab jalatsile karakterit kõvasti juurde. Läiget on palju, jalanõu pole mingi väike detail, vaid võib olla kogu komplekti kõige efektsem aktsent.

Naistele - punane ja karmiin / Kaubamaja

Mis värvi on kingasügis, seekord pääseme ehk musta üledoosist?

Jaa – sel aastal on väga palju värve. Sügavat, luksuslikku bordoopunast, öösinist, kastani- ja konjakitoone, hõbedat, kulda, pronksi, beeži. Väga põnevad on jalatsid, kus ühel pealsel saab kokku mitu materjali, värviüleminekuid ja efekte. Näiteks seemis- ja lakknahk võivad väga ilusasti ühes kingas koos olla. Samamoodi sihvakas kõrgel kontsal siluett ja toekas roomiktald.

Naistele - liiv ja beež / Kaubamaja

Mis toimub saaparindel?

Ülepõlvesaapaid, mis kütsid kirgi eelmisel sügisel, pakutakse endiselt. Aga eks need ole alati julgete kaunitaride valikuks, kes armastavad tähelepanu. Sügise tähtsaim tegija on poolsaabas – väga kaunis ja praktiline. Pika saapa kandmise aeg on ju piiratud, poolsaabas sobib alati ja seda õnnestub kombineerida nii pükste kui ka seelikuga. Kes otsib stiilivihjet, siis võiks julgelt oma kingade-saabaste juurde sobitada sokke. Ka meestemoes jätkub värvika soki trend.

Milliseid detaile sügismood soosib?

Pandlad on sügise peategelased – neid on rikkalikult igas stiilis ja lahenduses. Kui traditsiooniliselt on kaunistused rohkem ninal, siis sel sügisel tasub vaadata kandu ja kontsi – tihti on seal palju põnevat!

Kontsadel mööda kõpsutavat kaunitari saadetakse ju alati pika pilguga, nii et on hea, kui seal on midagi põnevat vaadata. Üldine meeleolu on väljapeetud, kuid rikkalik. Kohati näen ka rangust, mis aitab naistel end maksma panna.

Meestele - bordoo / Kaubamaja

Kas mehed peavad endiselt leppima sellega, et nende kingamood on palju igavam?

Meestemood on küll vaiksema sammuga, kuid nendegi moes on sel sügisel tavapärasest palju rohkem värvi. Bordoo, tumesinine, konjak, kastan – kogu moegamma on täiesti olemas ka meeste valikus. Muidugi minimalistlikus võtmes, et oleks vastuvõetav. Küll aga on juurde tulnud vabama, sportlikuma joonega formaalset kinga, kus energia ja elegants stiilselt kokku saavad.

Meestele - konjak ja kastan / Kaubamaja

Meestekingas on klassikaline Oxfordi stiilis disain ühendatud julgemate toonidega, sekka veidi rokenrolli, mootorratturite stiili, huvitavaid nahapindu – igav see pilt kindlasti ei ole.

Ega mehed pole sugugi ülemäära tagasihoidlikud, üha enam otsitakse julget ja huvitavat kinga ning samuti on härrade stiilitaju läinud aina paremaks. Nagu rõivamoes – pealtnäha selgepiirilises maailmas, kus valitsevad head proportsioonid ja klassikareeglid, mängitakse värvi, materjali ja detailidega. Kui naised sel sügisel täie jõuga särama löövad, tuleb meestel ju nendega sammu pidada.