Lahkuminekud kasvatavad hinge

Ühtegi lahkuminekut ei saa teha väga meeldivaks, küll aga saab lahkuminekut muuta hinge kasvatavaks ja tervendavaks kogemuseks. Selleks tuleb olla teadlik ja küsida endalt, miks ma olen sellesse suhtesse tulnud. See on nagu sfinksi küsimus: kui vastad ausalt, saad väravast läbi. Vastasel korral lähed tagasi kordama sama õppeprogrammi järgmise suhtega. Nagu raamatute autor ja õpetaja Richard Rohr on öelnud: «Kui sa ei transformeeri oma kannatust, siis nakatad sellega kõike.»

Suhtes olemine pakub muu kõrval ka rohkelt võimalusi astuda kontakti ebameeldivate tunnete ning oma pimedama poolega, mille tagajärjel võime kaotada avalikkuse ja/või iseenda ees minuga-on-kõik-hästi-maski. Hirmust paljastuse ees tunneme vajadust ennast kaitsta ja parim kaitse on tavaliselt rünnak. Seepärast hakkame olukordades, kus tajume ohtu tunda ebamugavaid tundeid, külvama süüdistusi ja viha, selle asemel et rääkida oma tunnetest, hirmudest ja vajadustest. Nii joostakse kas suhtest kergekäeliselt minema või klammerdutakse selle külge.

Paljud inimesed alustavad suhteid, et täita endas mingit tühimikku. Teadmata ise, mis tühimik see õieti on, ootavad nad aga oma partnerilt selle täitmist. Meie vastutus on mõista, mida oma partnerilt ja suhtelt sisimas ootame. Kas seda, et suhe või partner päästaks meid? Väga tihti on asi meie enda kuvandis ja egos. Kui partneri kaotaksime, kes me siis oleksime? Mida inimesed meis näeksid? Või veelgi olulisem: mida kardame, et iseendis näha võime? Millega peaksime hakkama siis ise tegelema?

Inimesed meie elus on peeglid, näidates meile külgi iseendis, mida me ei ole muidu valmis vaatama. Seega võiks teha nimekirja asjadest, mida partnerile ette heidame või mida suhtelt ootame. Siis mõistaksime, mille kallal peame ise tööd tegema ja mida endale pakkuma. Näiteks kui partner ei pea kokkulepetest kinni, siis see võib näidata, et sul on vaja õppida ise endaga tehtud kokkulepetest kinni pidama. Kui partner ei austa sind, siis ehk on sul vaja õppida ennast austama? Kui partner valetab sulle, võib-olla on sul vaja õppida olema aus iseendaga? Või on vaja õppida intiimsust ja lähedust, usaldamist, piiride panemist, maskide mahavõtmist, vastutuse võtmist oma tegude ja sõnade eest?

Teadmatus hirmutab

Me kardame seda, mida me ei tea ega suuda näha. Nii hoiamegi tihtipeale kinni sellest, mis tuttav, isegi kui see on valus ja ebameeldiv. Või jookseme suhtest minema, mõistmata tegelikult, mispärast.

Esiteks kardetakse üksindust. Üksinda olemine ja üksindus on kaks eri asja – me võime olla üksinda ja mitte tunda üksindust. Samuti võime olla suhtes ja tunda üksindust. Üksindus on mentaliteet, mis ei ole kuidagi seotud meie suhtestaatusega. Üksinda olemise oskus on aga kunst omaette. Selle eelduseks on vastutuse võtmine oma mõtete, tunnete ja õnne eest. Valmisolek võtta jalad kõhu alt välja ja teha ise midagi enda heaks. Nii kaua kui usume, et me ei ole piisavalt head, ei tunne me end hästi. Kui me ei suuda iseenda seltskonda nautida, siis miks või kuidas peaks keegi teine seda tegema? Pastor Joel Osteeni sõnutsi: «Mis iganes järgneb sõnadele «Ma olen ...», tuleb sind otsima.» Mida sina paned nende sõnade taha? Kas seal on sõnad kole, rumal, saamatu jne?