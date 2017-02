O-figuuri ehk õuna iseloomustab ümarus, eriti kõhu piirkonnas, suur rind, kenad peenikesed jalad, ümarad õlad ja lame tagumik. Ülekeha on suurem kui alakeha, õlad pigem kitsad, vöökoht lai (üleliigsed kilod kogunevad pihale).

Riietuse valikul on eesmärgiks vähendada laiu puusi, suurendada õlajoont, tekitada vöökoht ja luua illusioon liivakella figuurist. Sinu parim omadus on jalad. Silueti rõhutamiseks ja tasakaalustamiseks pikenda ja salenda kaela, varjuta suuremat ümbermõõtu, pikenda ülakeha, koonda tähelepanu jalgadele.

Punane kleit O-tüüpi figuurile. / osta.ee

Sobivad:

•kauneid peenikesi jalgu rõhutavad sirged või kitsenevad püksid

•rõhuta võimalusel ihaldusväärset büsti

•vabalt langevad kleidid, mille vöökoht on toodud rinna alla või puusale

•piki siluetti jooksvad mustrid ja triibud

•siluetti mittejärgivad, sirge joonega minikleidid

•sirged lõiked, et pikendada visuaalselt oma ülakeha

•pilkupüüdva mustriga sukkpüksid

•lühikesed kitsad seelikud

•eelista lühemaid seelikuid, et oma jalgu näidata ning keskkohast tähelepanu ära tõmmata

Lillemustrilised sukkpüksid. / osta.ee

•eelista ühevärvilisi riideid

•kõhupiirkonna puhul eelista tumedamaid värvikombinatsioone, et näida saledam

•lisa värvilisi aksessuaare, et üldmulje rõõmsamaks ja stiilsemaks muuta

•eelista V-kaelusega pluuse-kudumeid

•vali rinnahoidja, mis tõstab ja toetab hästi

•varja oma kõhukest empiirlõikeliste pluuside ja kleitidega

•väga hästi sobivad hõlmik-kleidid, pluusid ja kampsunid

•vöö võib olla nii kitsas kui lai, aga see peab asuma kas rinna all või puusadel (kergemad vööd)

Ei sobi:

•liibuvad ilma varrukateta särgid

•kõrge kaelus (teeb kaela lühikeseks)

•liigselt kaunistatud kaelus

•õlakud

•taskud

•kõrge värvliga liibuvad püksid

•liibuvad topid

•vööjoonel seotavad jakid, seelikud

•rasked paksud kangad

•väike kinnine kaelus

•cargo- ja puusalt avarad alt kitsenevad püksid

•rasked motostiilis saapad, teevad jalad visuaalselt lühemaks

Soovitusi O-tüüpi figuurile. / osta.ee

Kõige olulisem on tähelepanu juhtimine eemale kõhupiirkonnast. Eesmärk on visuaalne pikendamine, oluline on tekitada endale keskkoht, sest see annab kehale kuju.

Tuleb jälgida, et rõivad langeksid õlgadelt võimalikult sirgelt, detailid asetseksid riietel kas rinnast kõrgemal või puusajoonest allpool. Eelista riideid, mis vormivad keskkohta nii, et see näeks vähem välja nagu õun ning rohkem nagu õunasüdamik.

Oluline on aksessuaaride kasutamine (suuremad ehted, sallid, peakatted).

Suurim viga, mis õunakujuline naine võib teha, on enda muutmine telgisarnaseks, kuhjates oma keha üle liigse kangaga.

Kui sul on õunatüüpi keha, siis järelikult on sul ilus büst – ära pelga demonstreerida oma kaunist dekolteed. Rindade eksponeerimisega tõmbad tähelepanu kõhult, mis ongi eesmärk. Kõige paremini saad rindu rõhutada V-kaelusega, kaelaehte ja A-lõikelise kleidiga, mis muudab ühtlasi sind ka visuaalselt pikemaks. Pea meeles, et ülaosa pole vaja «raskeks» muuta liigsete detailide, lillede või satsidega – sul on niigi ilus rind, sellest täiesti piisab. Lisaks kannavad suurerinnalised naised tihtipeale vale suurusega rinnahoidjat, mis laseb rinnad kõhule rippuma ja juhib veel rohkem tähelepanu täidlasele keskkohale. Soovitatav on kanda korsetti.