Kehatüüp pirn: kuidas riietuda?

Millest peaksid lähtuma?

Kuna su alakeha on laiem kui su ülakeha – teisisõnu sinu puusad on laiemad kui su õlad, siis rõhuta oma peenikest keskkohta ja käsi, lisa õlgadele ja ülakehale suurust ning muuda puusad visuaalselt väiksemaks.

Riietuse valikul on eesmärgiks luua illusioon liivakella figuurist. Ei ole tähtis, missugune on sinu kehakaal, õige riietus tõstab esile sinu kõige atraktiivsemad küljed ning peidab väikesed iluvead.

Õlgu paljastav kleit / osta.ee

Nõuanded pirn-tüüpi kehale:

eelista A-lõikelisi seelikuid, mis peidavad laiad puusad

eelista põlve kohal lõppevaid seelikuid

eelista ülakehal heledaid ning alakehal tumedaid värve

eelista kandilise ning lootsik-kaelusega riideid, võivad olla ka kapuutsiga

eelista õlapaelteta kleite, et oma õlgu näidata

eelista kroogitud pluuse

eelista puhvis õlgade või patšokkidega pluuse, et lisada ülaosale volüümi

eelista pihast liibuvaid ja seotavad kleite, jakke, mantleid

eelista jakke, mis lõppevad keskkohas

eelista boot-cut lõikega pükse, mis on istmikuosas kehasse töödeldud ja sääreotstes laienev (pikkade jalgade puhul)

eelista klassikalise lõikega viigipükse

eelista lahtise ninaosaga kingi, et oma jalgu visuaalselt pikemaks muuta

Valge jakk / osta.ee

Mida peaksid vältima:

ära kanna riideid, mis tõmbavad tähelepanu puusadele ja reitele, näiteks cargo-pükse või mustriga seelikuid

väldi igasuguseid kaunistusi puusadel

ära kunagi kanna alt kitsenevaid või puusapükse

ära kanna sääremarja kõige paksemal kohal lõppevad seelikuid

ära kanna keha kõige laiemal joonel lõppevaid toppe ja jakke

reisi ja tagumikku ei saa varjata ümberseotud kampsuni või pusaga, probleemne piirkond on visuaalselt veel suurem ja silmatorkavam

ei sobi liibuva varrukaga pluusid ja topid

ei sobi raglaanvarrukad

ei sobi liibuvad kleidid ja suur laialivalguv ornamentika puusapiirkonnas

Lahtise ninaga kingad / osta.ee

Riietumise kuldreegel on kogu tähelepanu toomine ülakehale ja selle rõhutamine. Vali pluusid, mille ülaosas on huvitav läbilõige, erinevad tähelepanu tõmbavad detailid nagu suured kraed, kroogitud ja volditud varrukad, kaelus või kaunistused, mis lisavad volüümi (või tekitavad illusiooni volüümikusest) õlgadele ning rinnale, samal ajal rõhutades saledat vöökohta. Jakkide valimisel eelista lihtsa õlajoonega laieneva alaosaga jakke, mis ulatuvad vöökohani. Puusaluuni ulatuvad jakid on sinu kehatüübile sobivaimad. Jakid ja pluusid peaksid ulatuma puusade laiemast kohast üles- või allapoole, keha ülaosas on hea kihiline riiete kandmine, patšokid.

Kangastest võiks allpool kasutada kergeid või keskmise raskusega ja minimaalse tekstuuriga materjale: nt villane krepp, peenvillane, siid. Ülaosas on sobivamad kas keskmise raskusega või raskemad ning volüümi lisava tesktuuriga tekstiilid, puuvillane, linane, villased kangad. Soovitav on valida alati allapool tume ja ülakehale heledam toon.

Lõigetest on alakehale parim diagonaallõige. Seelikud võiksid olla võimalikult lihtsa joonega ja pehmest kangast, sama käib ka pükste kohta. Parim seeliku pikkus on põlve ümber ja see kehtib tegelikult kõigi kehatüüpide kohta. Pirnile sobib hästi A-lõikeline seelik.

Ehtevaliku puhul on paremad lühemad kaelakeed, prossid õlal, veidi hapramad ehted. Ka vöö sobib pirnile hästi. Kotti on soovitav kanda puusadest kõrgemal (üle õla, kaenla all) ning päevaseks valikuks on hea valik pehmemast materjalist keskmise suurusega kott. Kingadest sobivad kõige paremini kontsaga ovaalselt avatud king.

Sama kehatüübiga kuulsus: Kim Kardashian, Eva Mendes, Jennifer Love-Hewitt, Katherine Heigl, Kristen Davis.

Minu tutvusringkonnas on paras käputäis pirne – ilusad ja säravad. Osad minu pirn-tuttavatest, headest kamraadidest, on nii osavad illusiooni loojad (vähemalt sama head kui David Copperfield), et tegelikult ei aima paljud, et neil on pirn-tüüpi keha. See on hämmastav, millised võimalused meid ümbritsevad ja veel hämmastavam on see, milliseid tulemusi võib nende võimaluste kasutamisel saavutada!

Riietu targalt ja tulemus üllatab sind ennastki!