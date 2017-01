Tuvasta oma kehatüüp, et riietuda targalt ja teadlikult!

Et stiilselt riietuda, peaks kõigepealt teadma, milline on sinu kehatüüp, kirjutab Osta.ee moeblogi. Just erinevad kehatüübid täna vaatluse alla võtamegi.

Ei ole tähtis, missugune on sinu kehakaal, õige riietus tõstab esile sinu kõige atraktiivsemad küljed ning peidab väikesed iluvead. Kui sa tead oma kehatüüpi, siis saad valida just sellised rõivad, mis su keha parimad omadused välja toovad.

Kehakuju sõltub proportsioonidest. Kui mõtled kehatüüpidele, siis ära keskendu pikkusele ja kaalunumbrile, fookuses peaks olema hoopis kehakuju. Sale naine võib omada sama kehatüüpi nagu kurvikas, just nagu lühike naine võib omada sama kehatüüpi nagu tema pikem sõbranna.

Kehatüübid / osta.ee

Kõik me oleme unikaalsed ja ainulaadsed – ka meie kehad on seda! Kuid siiski on võimalik laias laastus jagada kehakujud 5 kategooriasse:

* A-figuur = pirn

* V-figuur = koonus

* I-figuur = ristkülik

* O-figuur = õun

* X-figuur = liivakell

Mõned naised kuuluvad ühte kindlasse tüüpi, mõned mitmesse korraga.

Mine peegli ette, vaata ennast ja anna oma kehale aus hinnang. Kui oled selgeks teinud, mis kehatüüp sul on, tutvu just enda kehatüübile mõeldud nõuannetega ja rakenda neid! Tulemus üllatab sind ennastki!

Hall mummudega kleit. / osta.ee

A-figuur ehk pirn

Tugeva puusa ja väikese madala rinnaga figuur. Figuuri üldiseloomustus:

- Kitsas õlajoon

- Madal rind

- Selgelt väljajoonistuv taljejoon

- Täidlased puusad ja reied

- Tugevad jalad

V-figuur ehk koonus

Laiade õlgade ja kitsa puusaga figuur. Figuuri üldiseloomustus:

- Keha ülemine osa näib suurem kui alumine

- Laiad õlad

- Nõrgalt väljajoonistunud taljejoon

- Kitsas puusajoon

- Saledad jalad

Sirge lõikega kleit. / osta.ee

I-figuur ehk ristkülik

Ühtlane, kehakumerusteta figuur. Figuuri üldiseloomustus:

- Sale ja poisilikult sirge

- Vähe vormikas

- Väga ühtlane

- Puusa ja õlgade laius tihti sama

- Madal rind

- Talje ei tule esile

O-figuur ehk õun

Ümar figuur. Figuuri üldiseloomustus:

- Ümarad õlad

- Täidlane keskkoht või etteulatuv kõht

- Tugevad käsivarred

Vööga kardiganid. / osta.ee

X-tüüpi figuur ehk liivakell

Liivakellakujuline figuur. Figuuri üldiseloomustus:

- Nii õlad kui puusad on laiemad kui vöökoht. Vöökoht on tihti väga sale.

- Klassikaline naiselik figuur.